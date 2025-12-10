Німеччина підвищує безпеку свого повітряного простору, зокрема, й на випадок війни.

План передбачає три рівні захисту.

Німеччина розробляє плани підвищення безпеки свого повітряного простору. Йдеться не лише про поточні загрози, але про якнайшвидшу підготовку на випадок, якщо країні доведеться захищатися від військової аґресії. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на слова Арндта Шьонеманна (Arndt Schoenemann), головного виконавчого директор DFS (Deutsche Flugsicherung) – постачальник аеронавігаційних послуг у ФРН.

Німеччина має один із найбільш завантажених повітряних просторів у світі: у пікові роки через нього відбувається близько трьох мільйонів рейсів – до 10 тисяч щодня. Арндт Шьонеманн бідкався, що авіакомпанії та аеропорти досі не надто поважно ставляться до можливості воєнного сценарію. «На даний час ми працюємо з Міністерством оборони та Міністерством транспорту над каталогом вимог, щоб бути готовими до оборони» – зазначив він.

За словами Шьонеманна, є три рівні захисту. «Перший рівень, коли існує лише загроза. За другого рівні ми маємо аргументи захисту за статтею 5 НАТО, а третій рівень – це захист країни. Для цих трьох випадків ми розробляємо різні критерії та вимоги і будемо зобов'язані виконувати їх за чітким генеральним планом», – пояснив він.

Необхідність розробляти такий план була викликана по-перше повномасштабним вторгненням Росії в Україну, а по – друге попередженнями німецької розвідслужби про те, що Москва може перевірити дію статті 5 НАТО, напавши на державу-члена Північноатлантичного Альянсу до кінця десятиліття.

За словами Шьонеманна, однією з головних проблем для компанії є те, що багато цивільних гравців та операторів не усвідомлюють необхідності тимчасової зміни пріоритетів для забезпечення мобільності військових. «Авіакомпанії, цивільні авіаперевізники та аеропорти далекі від думки про те, що ми можемо опинитися в ситуації, коли в країні проводитимуться військові дії. І це те, над чим нам потрібно працювати вже сьогодні, щоб вони точно знали, що відбувається у разі закриття повітряного простору тощо. Ми оновлюємо наші радари на найближчі 10 років, і, на мій погляд, частина цих робіт також може бути співфінансована за рахунок коштів, виділених на військову мобільність, оскільки це гарантуватиме безпеку військових перевезень», – сказав він, маючи на увазі фонди Євроунії, призначені для підвищення обороноздатності до 2030 року. Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄУ схему оборонної позики SAFE на 150 мільярдів євро для інвестування у пріоритетні галузі, включно з протиповітряною обороною та військовою мобільністю.

Якщо ж брати поточні виклики для безпеки польотів, то одним з геополітичних моментів, який впливає на діяльність DFS, за словами пана Шьонеманна, є зростання кількості гібридних атак, особливо вторгнень безпілотників. До кінця жовтня цього року біля аеропортів Німеччини було зареєстровано понад 190 випадків появи дронів, тоді як за весь 2024 рік – 143 інциденти.

«Нам потрібно об'єднати мережеві послуги, нам потрібно об'єднати картину повітряного простору... і нам потрібно об'єднати оборонні можливості, включно зі створенням перешкод чи інші засоби захисту від дронів», – зазначив Шьонеманн. Однак він відкинув можливість збивання дронів поблизу летовищ, оскільки це, за його словами, може поставити під загрозу літаки, які перебувають у режимі очікування на дозвіл на посадку.