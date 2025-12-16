Європейські лідери презентували план гарантій безпеки для України.

Він, зокрема, передбачає формування багатонаціональних сил з можливістю діяти на території України.

Лідери країн Європи на перемовинах з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися у понеділок, 15 грудня в Берліні, репрезентували план гарантій безпеки для України. Про це повідомило видання Süddeutsche Zeitung з покликом на спільну заяву європейських лідерів.

План складається з шести пунктів. Він включає в себе:

1. Постійну військову підтримку України та збереження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб у мирний час;

2. Формування багатонаціональних сил під керівництвом Європи в рамках «коаліції охочих» за підтримки США з можливістю діяти на території України;

3. Механізм контролю за припиненням вогню, який під керівництвом США за участю міжнародних представників дозволить займатися моніторингом ситуації – для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них;

4. Інвестиції у відновлення України, фінансування реконструкції, а також торговельні угоди та компенсацію збитків з боку Росії. Російські активи в Європейській Унії залишаються замороженими;

5. Зобов'язання реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами у разі загострення та нападу на Україну;

6. Підтримка вступу України до Євроунії.