Європейські лідери презентували план гарантій безпеки для України.

Він, зокрема, передбачає формування багатонаціональних сил з можливістю діяти на території України.

 

 

Лідери країн Європи на перемовинах з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися у понеділок, 15 грудня в Берліні, репрезентували план гарантій безпеки для України. Про це повідомило видання Süddeutsche Zeitung з покликом на спільну заяву європейських лідерів.

 

План складається з шести пунктів. Він включає в себе:

 

1. Постійну військову підтримку України та збереження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб у мирний час;

 

2. Формування багатонаціональних сил під керівництвом Європи в рамках «коаліції охочих» за підтримки США з можливістю діяти на території України;

 

3. Механізм контролю за припиненням вогню, який під керівництвом США за участю міжнародних представників дозволить займатися моніторингом ситуації – для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них;

 

4. Інвестиції у відновлення України, фінансування реконструкції, а також торговельні угоди та компенсацію збитків з боку Росії. Російські активи в Європейській Унії залишаються замороженими;

 

5. Зобов'язання реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами у разі загострення та нападу на Україну;

 

6. Підтримка вступу України до Євроунії.

16.12.2025

