Суд в Італії знову вирішив видати ФРН українця у справі підриву «Північного потоку».

Проте ще є можливість оскаржити вирок у Верховному суді Італії.

 

 

Італійський суд схвалив екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі про вибухи на газогонах «Північний потік» українця Сергія Кузнєцова. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на слова адвокат Нікола Канестріні (Nicola Canestrini). Він уточнив, що захист ще має намір оскаржити вирок у Верховному суді Італії, найвищої судової інстанції країни.

 

Нагадаємо, що 15 жовтня Верховний суд у Римі несподівано скасував рішення нижчої інстанції про екстрадицію Сергія Кузнєцова до ФРН та скерував справу на повторний розгляд до іншого суду. Федеральна прокуратура ФРН звинувачує 49-річного українця у співучасті у скоєнні вибухів на газогоні та у «підривній діяльності проти конституційного ладу».  Касаційний суд у Римі обґрунтував своє рішення тим, що під час затримання у серпні та подальшого судового розгляду було порушено права підозрюваного, повідомив Нікола Канестріні.

 

Нагадаємо, що Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні на узбережжі Адріатичного моря 21 серпня на запит федеральної прокуратури Німеччини. За версією німецького слідства, Кузнєцов керував групою зі семи осіб, у тому числі чотирьох водолазів. Для здійснення плану підриву вони орендували у Німеччині яхту під назвою Andromeda і вийшли на ній у Балтійське море. За даними газети The Wall Street Journal, Кузнєцов – відставний капітан Збройних Сил України.

 

Вибухи на газогонах «Північний потік» та «Північний потік – 2» восени 2022 року викликали широкий міжнародний резонанс. Через пів року після початку повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну кілька підводних вибухів поблизу острова Борнгольм пошкодили труби настільки, що транспортування газу ними стало неможливим.

 

У середині жовтня суд у Варшаві відмовився екстрадувати до Німеччини іншого підозрюваного у цій справі, громадянина України Володимира Журавльова. Суддя Даріуш Любовський ухвалив звільнити його з-під варти. «І правильно. Справу закрито», – прокоментував це рішення прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.   

27.10.2025

