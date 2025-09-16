Суд в Італії погодився на екстрадицію до Німеччини українця, підозрюваного в підриві «Північних потоків».

Підозрюваний Сергій Кузнєцов не визнає своєї провини і подаватиме апеляцію до вищої судової інстанції.

 

 

Апеляційний суд Болоньї ухвалив екстрадувати до Німеччини 49-річного громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газогонів «Північний потік» і «Північний потік-2» в Балтійському морі у вересні 2022 року. Про це повідомив німецький часопис Der Spiegel. Дата екстрадиції ще не призначена. Рішення суду Болоньї може бути переглянуте судом вищої інстанції.

 

Рішення було ухвалено після слухання, яке відбулося дев’ятого вересня. На ньому розглядалися питання, пов'язані з правами обвинуваченого, включно з доступом до матеріалів справи. Рішення про екстрадицію тоді суд відклав на кілька днів.

 

Сам Сергій Кузнєцов відкидає свою причетність до вибухів у Балтійському морі три роки тому. Він стверджує, що перебував в Україні під час диверсії. Його адвокат Нікола Канестріні (Nicola Canestrini) оголосив, що тепер подасть апеляцію до Верховного касаційного суду через порушення права його підзахисного на справедливий судовий розгляд, умови тримання під вартою та порушення функціонального імунітету, який захищає військовиків від кримінального переслідування за дії, вчинені в рамках наказу. Проте експерти оцінюють шанси на скасування екстрадиції як невисокі.

 

Нагадаємо, що Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні на узбережжі Адріатичного моря 21 серпня на запит федеральної прокуратури Німеччини. За версією німецького слідства, Кузнєцов входив до складу групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухові пристрої на газогонах. За даними газети The Wall Street Journal, Кузнєцов – відставний капітан Збройних Сил України.

