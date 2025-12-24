Голова зовнішньої розвідки Німеччини провів телефонні перемовини з російським колегою.

Раніше керівник німецької спецслужби закликав готуватися до загострення конфлікту з Росією.

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst – BND) Мартін Єґер (Martin Jäger) провів телефонну розмову з головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергієм Наришкіним. Про це повідомив німецький телеканал WDR у вівторок, 23 грудня.

За даними WDR, розмова відбулася ще минулого тижня, тобто десь між 15 і 21 грудня. Телеканал називає це «рідкісним випадком прямого контакту між німецькими та російськими відомствами». Зміст розмови наразі невідомий.

У німецькому розвідувальному відомстві відмовилися коментувати факт розмови. «BND принципово не коментує публічно питання щодо можливої ​​розвідувальної діяльності», – відповіли речники спецслужби.

Російська сторона також не підтверджувала факт розмови Наришкіна з Єґером. Хоча 18 грудня глава СЗР розповів, що спілкувався телефонічно з керівницею британської MI6 Блейз Метревелі (Blaise Metreweli).

Єґер очолив BND у вересні 2025 року. Раніше він працював амбасадором Німеччини в Україні. У жовтні урядовець закликав готуватися до загострення конфлікту з Росією. «Ми не повинні розслаблятися, вважаючи, що ймовірна російська атака відбудеться не раніше 2029 року. Ми вже сьогодні перебуваємо під загрозою», – застеріг Єґер.