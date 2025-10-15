Італія зупинила видачу українського офіцера Німеччині у справі підриву Nord Stream.

Верховний суд у Римі скасував рішення про екстрадицію 49-річного українця.

 

 

Італія зупинила екстрадицію до Німеччини громадянина України, підозрюваного в причетності до вибухів на газогонах «Північний потік» та «Північний потік – 2» у 2022 році. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Верховний суд у Римі в середу, 15 жовтня, несподівано скасував рішення нижчої інстанції та скерував справу на повторний розгляд до іншого суду. Федеральна прокуратура ФРН звинувачує 49-річного українця Сергія Кузнєцова в організації терактів на підводних газогонах.

 

Касаційний суд у Римі обґрунтував своє рішення тим, що під час затримання у серпні та подальшого судового розгляду було порушено права підозрюваного, повідомив адвокат Сергія Кузнєцова. Нікола Канестріні (Nicola Canestrini). У зв'язку з цим питання про видачу фігуранта має бути розглянуто наново іншим складом суду. Письмове обґрунтування рішення очікується найближчими днями.

 

Нагадаємо, що Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні на узбережжі Адріатичного моря 21 серпня на запит федеральної прокуратури Німеччини. За версією німецького слідства, Кузнєцов керував групою зі семи осіб, у тому числі чотирьох водолазів. Для здійснення плану підриву вони орендували у Німеччині яхту під назвою Andromeda і вийшли на ній у Балтійське море. За даними газети The Wall Street Journal, Кузнєцов – відставний капітан Збройних Сил України.

 

Вибухи на газогонах «Північний потік» та «Північний потік – 2» восени 2022 року викликали широкий міжнародний резонанс. Через півроку після початку повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну кілька підводних вибухів поблизу острова Борнгольм пошкодили труби настільки, що транспортування газу ними стало неможливим.

15.10.2025

