1188-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:25 Швеція виділила Україні близько 443 млн євро на посилення обороноздатності, повідомили у міноборони Швеції. Зазначається, що ці кошти зроблять ЗСУ та українську оборонну промисловість "сильнішими у захисті від Росії".

18:50 Китай удосконалює повітряні операції та десантні підрозділи й переозброює артилерійські підрозділи для раптового нападу на Тайвань, пише Financial Times з посиланням на джерела.

18:15 Зеленський 28 травня відвідає Німеччину, пише Spiegel з посиланням на джерела. Як зазначається, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче обговорити під час особистої зустрічі із Зеленським можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією.

17:40 ХАМАС погодився на пропозицію спеціального посланника США Стіва Віткоффа про припинення вогню в Газі, пише Reuters з посиланням на джерела.

17:05 Трамп нарешті усвідомив, що Путін його обманював, вважає президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи публікацію Трампа у соцмережі Truth Social. Макрон зазначив, що сподівається на приєднання США до європейських санкцій проти РФ.

"Останніми годинами ми знову спостерігали вияв гніву Дональда Трампа. Форму нетерпіння. Я просто хочу, щоб це тепер перетворилося на дії".

16:30 Німеччина, Франція, Велика Британія та США більше не мають обмежень щодо далекобійної зброї для України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Це означає, що Україна тепер може захищатися, включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна, за дуже рідкісними винятками, не робила. Тепер – може. Вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни Україною".

15:55 Зеленський закликав США та Європу продемонструвати силу щодо Росії, щоб змусити її припинити вогонь.

"У цьому немає жодного значного воєнного сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск.

Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру".

15:20 Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар вважає, що Європейському Союзу слід відновити якийсь діалог з Росією, пише Politico. За її словами, Євросоюзу потрібно призначити групу "мудрих чоловіків і жінок", щоб ініціювати "тиху дипломатію" з РФ.

14:45 Росія вперше застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ для ударів по Харкову, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

14:10 Нідерланди шукають можливості включити Зеленського до програми гаазького саміту НАТО, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Чи буде це сесія за участі Трампа, я не знаю. Що стосується Нідерландів, Зеленський завжди бажаний гість на будь-якій зустрічі".

13:35 Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

13:00 Підсумкове комюніке саміту країн НАТО в Гаазі значно скоротять через Трампа, пише Радіо Свобода з посиланням на джерела. Зазначається, що цьогорічний текст може не містити жодної прямої згадки про Росію, а можливо, навіть і про Україну, що зробить зустріч у Гаазі дуже відмінною від останніх самітів.

12:25 Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр видав наказ, щоб до 2029 року німецька армія була повністю забезпечена зброєю та іншими матеріальними засобами, пише Reuters.

11:50 Викрито російську агентурну мережу, яка діяла у семи регіонах України, повідомили у Офісі генерального прокурора.

11:15 Вночі (із 20:15) росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу противника:

- 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);

- 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

За попередніми даними станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

233 збито вогневими засобами ураження, 55 локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 79%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

За минулі сім днів було збито 722 із 1399 запущених по Україні БПЛА, ще 495 локаційно втрачені (разом – 87%).

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня, у п’ятницю. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,9% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Це пояснюється суттєвим потеплінням на всій території України.

10:25 За минулий тиждень (з 19 по 25 травня), за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1163 російські атаки (позаминулого тижня – 1129), при цьому знищено 7120 російських військових (позаминулого – 7840): у середньому 6,1 за атаку (позаминулого – 6,9).

Найбільше атак відбулося на Покровському – 384 (позаминулого тижня було 439), Новопавлівському – 151 (було 157) та на кол. Бахмутському – 159 (було 163) напрямках.

10:20 Протягом минулого тижня (з 19 по 25 травня) російська армія застосувала проти України 838 кореговані авіаційні бомби, що дещо більше, ніж попереднього тижня (було 827), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:10 Після недільної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн президент США Дональд Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,8% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

130,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

919,2% артилерійських систем (з них 8,2% за минулий тиждень),

125,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

83,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі БпЛА атакували Єлабугу, де виробляють безпілотники типу Shahed, та хімзавод в Івановській області РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

09:50 У Київській області внаслідок російської атаки постраждалих серед населення немає, повідомили в Київській ОВА. В Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди, у Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок, в Бучанському районі пошкоджено автомобіль.

09:45 У Черкаській області знешкоджено 25 російських БпЛА, звернень про шкоду від уламків немає, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

09:40 Внаслідок комбінованої атаки вночі російські ударні дрони пошкодили приватні домівки та підприємства у Хмельницькій області, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Постраждалих серед цивільного населення немає.

09:35 Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів, тривога у столиці тривала 6 годин, є пошкодження в Дніпровському районі міста (в одному з житлових будинків вибито вікна), зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку, повідомив начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко. Обійшлося без постраждалих.

09:30 Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчора висловив глибоке невдоволення останніми бомбардуваннями України Росією: «Я не задоволений Путіним. Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося? Він вбиває багатьох людей. Я цьому не радий». Трамп зазначив, що завжди вважав, що Путін «хоче всю Україну, а не тільки її частину». «Але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії».

Згодом у соцмережі Truth Social американський президент висловився ще різкіше і навіть визнав Путіна божевільним: «У мене завжди були дуже хороші стосунки з Владіміром Путіним, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів!»

Водночас президент США розкритикував і українського президента Володимира Зеленського: він «не робить своїй країні послугу, розмовляючи так, як він це робить. Усе, що виходить із його вуст, викликає проблеми, мені не подобається це, і це краще б припинилося».

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у своєму пості на Facebook припустив, що Трампа обурив коментар Зеленського, який поширили багато американських ЗМІ: «Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна».

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень. За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 112 авіаційних ударів, застосувавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3005 дронів-камікадзе та здійснили 4961 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка Сумської області; Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Кам’янське, Щербаки Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника. На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Кругляківки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано десять боєзіткнень у напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка, Нова Полтавка, Горіхове та в бік Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря. На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбувалося. На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка та Степове. На Придніпровському напрямку відбулося три марні спроби ворога просунутися уперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів – скинув при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 225 обстрілів, з яких 13 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 264 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 53 ракети та 92 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін використовує дальні удари по українських містах, агресивні риторичні кампанії та надмірний песимізм на Заході щодо ситуації на полі бою в Україні у багатосторонніх зусиллях, щоб зламати український моральний дух і переконати Захід у неминучості перемоги Росії в Україні і марності підтримки України.

• У ніч з 24 на 25 травня російські війська завдали найбільшого комбінованого ракетно-безпілотного удару по Україні за весь час війни.

• Заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв припустив, що Росія окупує більшу частину України, якщо Захід продовжить допомагати Україні.

• Щоб захопити запропоновану Мєдвєдєвим «буферну зону» за нинішніх темпів просування російським військам знадобиться приблизно століття – ціною майже 50 мільйонів жертв за нинішніх темпів втрат.

• Кремль намагається використати великі пакети ударів і все більш агресивну риторику, щоб відволікти увагу від поганої роботи російських військових на нинішньому етапі війни.

• Російські війська ліквідували український виступ на південний захід від Торецька після чотиримісячної наступальної операції з вирівнювання лінії фронту на південь і південний захід від Костянтинівки, щоб створити умови для просування до цього населеного пункту.

• Кремль також використовує свої двосторонні відносини з Україною та Сполученими Штатами, щоб зберегти видимість зацікавленості в мирі і затягнути обговорення на Заході питання про додаткову допомогу Україні.

• Єдина реальна надія Росії на перемогу у цій війні – переконати Захід покинути Україну.