Після ракетних ударів по Україні Трамп визнав, що Путін збожеволів.

Американський президент також зазначив, що готовий запровадити додаткові антиросійські санкції.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю, 25 травня, висловив глибоке невдоволення останніми бомбардуваннями України Росією. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

«Я не задоволений Путіним. Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося? Він вбиває багатьох людей. Я цьому не радий», – заявив Трамп журналістам на летовищі Моррістауна, штат Нью-Джерсі, готуючись повернутися до Вашінґтона.

Трамп теж зазначив, що завжди вважав, що Путін «хоче всю Україну, а не тільки її частину». «Але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії», – запевнив господар Білого дому.

На запитання журналістів, чи розглядає він запровадження додаткових санкцій проти Росії, Трамп відповів ствердно: «Абсолютно. Я не знаю, що сталося з Путіним».

Згодом у соцмережі Truth Social американський президент ще різкіше висловився про російського диктатора і навіть визнав Путіна божевільним. «У мене завжди були дуже хороші стосунки з Владіміром Путіним, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів!» – написав голова Білого дому.

Водночас президент США розкритикував і українського президента Володимира Зеленського. За словами Трампа, Зеленський «не робить своїй країні послугу, розмовляючи так, як він це робить». «Усе, що виходить із його вуст, викликає проблеми, мені не подобається це, і це краще б припинилося», – написав господар Білого дому, додавши, що війна в Україні – це війна «Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа».

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у своєму пості на Facebook припустив, що Трампа обурив коментар Зеленського, який поширили багато американських ЗМІ: «Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна».