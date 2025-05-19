1181-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 Попри наміри "навчально-бойовий" здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", все вказує на те, що його просто не було. За даними ГУР МОУ пусковий район був максимально нетиповим - у Свердловській області, поряд з населеним пунктом Свободний, де базується 433-й полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення РФ.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 воно було на 4% меншим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів (крім частини західних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина таких змін – підвищення температури повітря, порівняно з минулим тижнем.

10:20 У ніч на 19 травня (із 23:00 18 травня) противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово РФ.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни: 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків) – 68%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

За минулі сім днів було збито 390 із 824 запущених по Україні БПЛА, ще 276 локаційно втрачені (разом – 81%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,0% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

130,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

909,1% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

124,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

83,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Шосткинській громаді постраждали дві людини, повідомили в Сумській ОВА. Влучанням шести безпілотників пошкоджено чотири будинки та інфраструктура одного з підприємств.

09:40 Міністр фінансів США Скотт Бессент Бссент визнав, що санкції адміністрації Байдена проти Росії виявилися малоефективними:

"Що я можу вам сказати, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту".

09:30 Віцепрезидент США Джей Ді Венс після зустрічі з Володимиром Зеленським у Римі заявив про спільну мету Сполучених Штатів та України – "покласти край непотрібному кровопролиттю в Україні".

09:20 У 46-го президента США Джозефа Байдена діагностували агресивну форму раку простати, Дональд Трамп побажав Байдену швидкого та успішного одужання:

"Меланія та я з сумом почули про нещодавній діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл та родині, а Джо бажаємо швидкого та успішного одужання."

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 52 авіаційних ударів, скинувши при цьому 63 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1036 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Сьогодні ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну спробу наступу поблизу Загризового. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Три боєзіткнення досі тривають. На Сіверському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, два боєзіткнення залишаються незавершеними. З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили шість атак, два боєзіткнення на даний час тривають. Від ударів російських КАБів постраждала Костянтинівка. На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби. На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 372 окупанти, з яких 228 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили самохідну артилерійську систему, сім автомобілів, 27 мотоциклів, міномет та 15 БпЛА; також пошкодили ще одну самохідну артилерійську установку. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили п’ять атак противника в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків, ще одне боєзіткнення триває. Втратами закінчилися дві спроби окупантів витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку. На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких три тривають до цього часу. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 16 керованих бомб, здійснив 211 артилерійських обстрілів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Сьогодні варто відзначити воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, 105-ї окремої бригади територіальної оборони та 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 17 на 18 травня російські війська здійснили наймасовіший удар безпілотниками за час війни проти України - незважаючи на заклики президента США Дональда Трампа до Росії припинити дальні удари по Україні, зокрема, по Київській області.

• Кремль продовжує демонструвати військову могутність Росії напередодні запланованої на 19 травня телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним.

• Повідомлення про підтримку російськими військовими і суспільством продовження війни до тих пір, поки Росія не досягне своїх початкових військових цілей і територіальних вимог, свідчать про успіх багаторічних наративних зусиль Кремля, спрямованих на виправдання затяжної війни.

• Президент України Володимир Зеленський продовжує докладати зусиль для ведення переговорів про дипломатичне припинення війни в Україні.