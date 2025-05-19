У Джо Байдена виявили рак простати.

Дональд Трамп висловив співчуття й підтримку своєму попереднику та його родині.

Колишньому президентові Сполучених Штатів, 82-річному Джо Байдену встановлено діагноз «рак простати в аґресивній формі». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву офісу експрезидента.

Діагноз Байдену було поставлено у п'ятницю, 16 травня, після того, як минулого тижня він звернувся до лікаря зі симптомами порушення сечовипускання. «Минулого тижня президента Джо Байдена було оглянуто у зв'язку з виявленням вузла в передміхуровій залозі після того, як у нього з'явилися симптоми при сечовипусканні. У п'ятницю у нього було діагностовано рак простати, що характеризується оцінкою за шкалою Ґлісона 9 балів (група 5) із метастазами в кістки», – наголошується у заяві.

Зазначається, що, хоча йдеться «про агресивнішу форму захворювання», ракова пухлина, судячи з усього, «чутлива до гормонів, що дозволяє ефективно лікувати її». Джо Байден та його родина «разом із лікарями розглядають варіанти лікування».

На сайті телеканалу CNN вказано з посиланням на джерело, що зараз Байден перебуває у своєму будинку в Вілмінґтоні, штат Делавер.

Чинний президент США Дональд Трамп від свого імені і від імені своєї дружини Меланії висловив підтримку своєму попереднику. «Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші та найкращі побажання Джилл і його родині, а також бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав глава Білого дому в своїй соцмережі Truth Social.

Також колишній президент США Барак Обама висловив упевненість, що Байден боротиметься з раком з «рішучістю та витонченістю». «Ми з Мішель думаємо про всю родину Байденів. Ніхто не зробив більше для пошуку проривних методів лікування раку в усіх його формах, ніж Джо, і я впевнений, що він боротиметься з цією проблемою зі своєю фірмовою рішучістю і витонченістю. Ми молимося за його швидке і повне одужання», – написав він у соцмережі X.