У Джо Байдена виявили рак простати.

Дональд Трамп висловив співчуття й підтримку своєму попереднику та його родині.

 

 

Колишньому президентові Сполучених Штатів, 82-річному Джо Байдену встановлено діагноз «рак простати в аґресивній формі». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву офісу експрезидента.

 

Діагноз Байдену було поставлено у п'ятницю, 16 травня, після того, як минулого тижня він звернувся до лікаря зі симптомами порушення сечовипускання. «Минулого тижня президента Джо Байдена було оглянуто у зв'язку з виявленням вузла в передміхуровій залозі після того, як у нього з'явилися симптоми при сечовипусканні. У п'ятницю у нього було діагностовано рак простати, що характеризується оцінкою за шкалою Ґлісона 9 балів (група 5) із метастазами в кістки», – наголошується у заяві.

 

Зазначається, що, хоча йдеться «про агресивнішу форму захворювання», ракова пухлина, судячи з усього, «чутлива до гормонів, що дозволяє ефективно лікувати її». Джо Байден та його родина «разом із лікарями розглядають варіанти лікування».

 

На сайті телеканалу CNN вказано з посиланням на джерело, що зараз Байден перебуває у своєму будинку в Вілмінґтоні, штат Делавер.

 

Чинний президент США Дональд Трамп від свого імені і від імені своєї дружини Меланії висловив підтримку своєму попереднику. «Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші та найкращі побажання Джилл і його родині, а також бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав глава Білого дому в своїй соцмережі Truth Social.

 

Також колишній президент США Барак Обама висловив упевненість, що Байден боротиметься з раком з «рішучістю та витонченістю». «Ми з Мішель думаємо про всю родину Байденів. Ніхто не зробив більше для пошуку проривних методів лікування раку в усіх його формах, ніж Джо, і я впевнений, що він боротиметься з цією проблемою зі своєю фірмовою рішучістю і витонченістю. Ми молимося за його швидке і повне одужання», – написав він у соцмережі X.

19.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Як чекісти приписували націоналістам свої злочини
Юрій Винничук
За совєтського часу благодатну тоді тему «Злочини ОУН-УПА» жваво розпрацьовували, вмикаючи при цьому бурхливу фантазію
15.05.25 | | Дискурси
Леся Герасимчук концертуватиме у Львові
16 травня у львівській галереї "Зелена канапа" відбудеться концерт відомої рокової вокалістки, виконавиці власних пісень на вірші українських поетів-класиків, засновниці гурту "Королівські зайці" Лесі Герасимчук.
15.05.25 | | Штука
Майстер
Василь СТЕФАНИК
"У Бога нема, шо цес файний, а цес старий, а цес бідний, у Бога всї однакі" Одна з найглибших психологічних Стефаникових новел в автентичному правописі 1899 року
14.05.25 | | Минуле
Емма: зшивання часу
Олександр Голобородько
Наші бесіди нагадують тиху, розмірену прогулянку. Прогулянку... пам'яттю. Я називаю це “зшиванням часу”... Кілька хвилин — і на моїх очах народжується етюд пані Емми “На щастя”!
14.05.25 | | Штука
«Мисливська рушниця» на фестивалі "Ja, Mai"
Аделіна Єфіменко
Біль стає станом буття, що резонує з провідною звуковою ідеєю опери – напруження тиші, крізь яку невимовний крик душі зависає у просторі. Наче відголос втраченої краси музику Томаса Лархера обрамляли мадригали Монтеверді.
13.05.25 | | Штука
Місце України в питанні безпеки Європи і світу
Тімоті Снайдер
Маємо загрожений європейський проєкт, світле майбутнє якого найтісніше пов’язане з існуванням українського наріжного каменю
13.05.25 | | Дискурси
Володимир Одрехівський: «Присутність»
Три скульптурні цикли — «Цвіт», «Час» і «Співзвучність» — розкривають у бронзі філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі.
12.05.25 | | Штука
Там
Андрій Содомора
Золотий вік, іще раз подивуймося, золотим був саме тому, що не знав золота. А ще – слова «там». Воно, те слово, передбачає межу і її переступ – думкою чи стопою...
12.05.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.