1171-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Служба безпеки України повідомила, що викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти української держави. Завданням цього осередку був збір інформації про те:

- яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

- яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

- яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

- які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

- наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Пізніше серед нових завдань було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області, дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області тощо.

10:25 Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф припускає, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, тому варто готуватися до цього.

10:15 Міністр закордонних справ нового уряду Німеччини Йоганн Вадефуль прибув до Львова зі своїм першим візитом в Україну.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

315,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

129,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

895,4% артилерійських систем (з них 10,2% за минулий тиждень),

123,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив, зокрема, спільні зусилля американської та європейської сторін з припинення війни Росії проти України. Канцлер підтримав заклик президента до швидкого припинення вбивств в Україні. Росія тепер повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Трамп заявив про свою "рішучу підтримку зусиль Німеччини разом з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами щодо досягнення міцного миру".

09:30 США хочуть, щоб Україна залишалася суверенною країною, заявив віце-президент США Джей Ді Венс у ефірі телеканалу Fox News:

"Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях – що вони перемагають. І, звичайно, українці хотіли б припинити вогонь, частково тому, що справи йшли не дуже добре для українців останні кілька місяців. І наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна зазнала краху. Очевидно, ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною. Натомість, Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. Я думаю, що це прогрес, що вони поклали на стіл конкретні мирні плани. Але ми знали, що перша пропозиція росіян буде занадто великою… Мене це не турбує. Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни не ведуть переговори добросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів."

09:20 Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви заявив, що стосовно "кризи в Україні" Китай виступає і дотримується спільного, всеосяжного, спільного і стійкого погляду на глобальну безпеку, вважаючи, що слід приділяти увагу обґрунтованим побоюванням безпеки всіх країн і усунути першопричини кризи", повідомили в МЗС Китаю: Сі Цзіньпін вітає всі зусилля з досягнення миру і сподівається, що його буде досягнуто "через діалог справедливої, довгострокової та юридично зобов'язуючої мирної угоди, прийнятної для всіх зацікавлених сторін". Це вперше китайський лідер особисто виклав Путіну принципи, на яких може бути завершена війна, відзначив Bloomberg,

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4000 обстрілів, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2659 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бруски, Бояро-Лежачі, Ворожба, Яструбине, Білопілля, Нова Слобода Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ. Підрозділи Сил оборони України за минулу добу на Курському напрямку відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 120 одиниць автомобільної техніки.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські 4 кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 14 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує використовувати російські міфи про Другу світову війну напередодні російського свята 9 травня, щоб створити інформаційні умови для виправдання тривалої війни в Україні та майбутньої агресії проти НАТО в російському суспільстві.

• Бєлоусов прямо назвав масштабні російські військові реформи підготовкою до майбутнього конфлікту з НАТО, а голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожував європейським країнам, які підтримують Україну.

• Росія заявила, що виконала своє одностороннє припинення вогню на День Перемоги 8 травня, і звинуватила Україну в порушенні режиму припинення вогню, хоча Україна офіційно і публічно не погодилася на припинення вогню з боку Росії. Одностороннє припинення вогню з нагоди Дня Перемоги та звинувачення Росії у порушеннях продовжують демонструвати необхідність того, щоб будь-яке припинення вогню або мирна угода були офіційно узгоджені заздалегідь усіма сторонами і включали в себе надійні механізми моніторингу.

• Українські посадовці продовжують наголошувати на готовності України дотримуватися бажаного президентом США Дональдом Трампом 30-денного перемир'я, яке має передувати мирним переговорам.

• Кремль намагається використати одностороннє припинення вогню до Дня Перемоги, щоб звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до більш тривалого припинення вогню і мирних переговорів, незважаючи на те, що Росія продовжує відмовлятися від такого довгострокового перемир'я.

• Президент Росії Путін і Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провели низку двосторонніх зустрічей у Москві 8 травня, продемонструвавши поглиблення російсько-китайської співпраці та зближення.

• У спільній російсько-китайській заяві від 8 травня згадуються початкові цілі Путіна, який розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, щоб надати міжнародну підтримку і легітимність цілям Росії і спробам виправдання війни.

• Спільна російсько-китайська заява підтримала запропоновану Путіним архітектуру євразійської безпеки та постійні зусилля Росії зі створення альтернативного антизахідного блоку з домінуванням Росії.

• Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що кількість жертв серед цивільного населення України значно зросла в період між 2024 і 2025 роками.

• Верховна Рада України ратифікувала українсько-американську угоду про двостороннє економічне партнерство 8 травня.