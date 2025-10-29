1344-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, повідомили в Укренерго. Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів, у кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги. У тих же регіонах, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим та демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 06:30 воно було на 2,4% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також зниження температури повітря у частині регіонів.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:45 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Донецьк, Чауда, Гвардійське ТОТ України, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (74%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 483 із 685 запущених по Україні БпЛА (разом – 71%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

330,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

135,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1103,2% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

136,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 ЗС РФ завдали ударів по 7 населених пунктах Харківської області протягом доби, постраждало четверо людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі області пошкоджено приватний будинок, в Ізюмському – будівлю навчального закладу, приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, торгівельний центр та офісну будівлю, у Лозівському – 4 приватні будинки, у Чугуївському – цивільне підприємство.

09:35 Російські війська здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, є постраждалий, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:25 Російські війська атакували обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Дніпро, Новоолександрівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір’я, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три ворожі артилерійські системи. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих спроб просунутись уперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу стлновили 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 313 безпілотних літальних апаратів, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська нещодавно просунулися на південному сході Мирного (на схід від Покровська), але ці успіхи навряд чи призведуть до негайного краху українського виступу в напрямку Покровська.

• Російська тактика в Покровську призвела до того, що цивільне населення опинилося в пастці в місті, що збільшило ризик невибіркового заподіяння шкоди цивільним особам.

• 28 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна і Швеція домовилися про локалізацію виробництва шведських винищувачів Gripen в Україні.

• Кремль відроджує радянські наративи про вічну жертву Росії перед обличчям уявної зовнішньої агресії, намагаючись подвійно виправдати майбутню агресію Росії проти Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також довгострокову мобілізацію російського суспільства.

• Російські чиновники, здається, також створюють умови для виправдання подальшої мілітаризації та повномасштабної мобілізації російського суспільства.

• 28 жовтня державна дума Росії схвалила законопроєкт, який дозволяє російській владі вербувати членів «резерву людських ресурсів» для захисту критично важливих об'єктів та інфраструктури Росії.

• У європейській владі нещодавно повідомили про виявлення невідомих безпілотників поблизу аеропортів в Іспанії та військової бази в Естонії.

• Європейські посадовці продовжують повідомляти про гібридні операції Росії в Європі протягом останніх кількох років.