1168-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:00 Міністр оборони США Піт Гегсет обговорював плани Пентагону щонайменше в 10 окремих чатах застосунку Signal, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Як зазначає видання, міністр використовував месенджер для обговорення виступів у ЗМІ, закордонних поїздок, свого графіка та іншої несекретної, але конфіденційної інформації.

16:25 Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі, пише Delfi з посиланням на звіт Служби військової розвідки та безпеки. Росія також здійснює такі демонстрації сили та провокації, як несанкціоноване порушення повітряного простору, агресивне зближення з літаками та кораблями країн НАТО, тим самим підвищуючи ризик випадкових військових інцидентів.

15:50 Україна повернула з російського полону 205 захисників внаслідок обміну з РФ, заявив Зеленський.

"Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності".

15:15 Трамп не знав про наказ міністра оборони США Піта Гегсета щодо припинення військової допомоги для України, пише Reuters з посиланням на джерела. Американські військові видали наказ трьом вантажним авіакомпаніям зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю, що прямують до України. Це сталося після наради в Овальному кабінеті, в рамках якої з’явилася ідея зупинити допомогу Україні, але тоді Трамп не віддав жодного розпорядження. Зазначається, що Гегсет неправильно інтерпретував обговорення з президентом політики щодо України та поставок допомоги, не вдаючись до подальших подробиць. Рейси були відновлені через тиждень.

14:40 Польща стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори, заявив віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За словами міністра, це відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".

14:05 Європейський планує заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року, пише Reuters з посиланням на джерела. Як зазначається, Європейська комісія опублікує "дорожню карту" того, як вона планує припинити імпорт енергоносіїв з Росії до 2027 року. Документ включатиме зобов'язання запропонувати в червні заборону на нові угоди щодо імпорту російського газу та спотові контракти до кінця 2025 року.

13:30 Наступне засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 14 травня в Брюсселі, повідомляє пресслужба Альянсу. Під час засідання Ради Україна–НАТО сторони обговорять ситуацію на фронті, триваючу агресію Росії проти України та подальшу військову і безпекову підтримку Києва.

12:55 Міністр оборони США Піт Гегсет продовжує скорочення в Пентагоні, ініціюючи зменшення кількості генералів, пише Reuters. Зазначається, що кількість генералів у Національній гвардії буде скорочено щонайменше на 20%, а кількість генералів і флагманських офіцерів у збройних силах – додатково на 10%.

12:20 Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» (Волинь), повідомили у Комітеті захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

12:00 Лідерові блоку ХДС/ХСС Фрідріхові Мерцу бракло голосів для обрання новим канцлером Німеччини. В першому турі голосування Фрідріх Мерц набрав 310 голосів "за", а необхідно 316 – при тому коаліція Мерца ХДС/ХСС/СДПН номінально має 328 голосів у Бундестазі.

11:45 Воїнам Збройних Сил України вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, констатував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

425-й окремий штурмовий полк "Скала" – один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить загарбників.

Зусиллями “Скали” Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом".

11:15 Вночі (із 21:30) росіяни атакували 136 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Приморськ ТОТ Запорізької обл.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 91%.

Станом на 10:45 один БпЛА був в повітрі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.

За минулі сім днів було збито 430 із 1028 запущених по Україні БПЛА, ще 396 локаційно втрачені (разом – 80%).

11:05 Внаслідок несприятливих погодних умов на ранок залишались знеструмленими 11 населених пунктів у двох областях, повідомили в "Укренерго".

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 3,1% вищим, ніж у цей же час вчора. Причина – хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також похолодання у частині регіонів України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня, у п’ятницю.

10:30 Велика Британія оновлює свої плани на випадок надзвичайної ситуації, побоюючись прямого військового нападу з боку Росії, пише The Telegraph: уряд країни доручив посадовцям переглянути секретний "план оборони країни", який не оновлювали з 2005 року. У документі йдеться про дії влади в перші дні після атаки, включаючи сценарії з ракетними ударами, ядерною загрозою або масштабними кібератаками. Секретний план передбачає заходи щодо евакуації уряду та королівської родини в бункери, координацію кризового мовлення, а також забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури – від транспорту до зв’язку. Особливу тривогу викликає вразливість Британії до ударів по газових терміналах, АЕС, підводних кабелях та інших стратегічних об’єктах.

10:25 Вранці російські війська завдали сім ударів по Краматорську, одна людина загинула та ще двоє поранені, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

10:20 Вночі сотня дронів атакувала територію Російської Федерації, вибухи лунали у Москві та Підмосков'ї, а також чотирьох областях РФ.

10:15 США планують використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію, заявив голова американського мінфіну Скотт Бессент: угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України, вона демонструє посилення економічної співпраці та інвестиційних зв’язків між Україною та США.

10:10 Росія може використати слабкість Європи без підтримки США, що призведе до серйозної кризи в НАТО, розміщення європейських миротворчих сил в Україні без участі Сполучених Штатів може призвести до розпаду Північноатлантичного альянсу, заявив експосол Німеччини в США і голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер:

"Європейські сили можуть опинитися під вогнем і будуть змушені реагувати самостійно, без підтримки Сполучених Штатів. Відверто кажучи, це був би кінець НАТО в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Я не думаю, що доцільно дозволити Росії нас розділити, адже це фактично означатиме розпад Альянсу".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

315,1% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

129,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

890,3% артилерійських систем (з них 11,0% за минулий тиждень),

123,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Російські війська атакували безпілотниками Одесу ввечері понеділка, внаслідок чого загинула одна людина та пошкоджено обєкти цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:30 Російські війська вночі та зранку завдали двадцять ударів по Харкову – чотирьох районах міста на восьми локаціях, масована атака тривала понад дві години, а на місці влучань спалахнули пожежі, повідомив мер Ігор Терехов. Постраждало двоє людей.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6100 обстрілів, з них 113 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 3344 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Ворожба, Іскрисківщина, Миропілля, Білопілля Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Підлиман Харківської області; Шевченко Перше, Нова Полтавка, Сухий Яр, Покровськ, Котлине, Удачне, Олександроград, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Темирівка, Залізничне, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське Запорізької області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини. На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Озарянівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного. Противник також сім разів атакував позиції наших захисників в районі Високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки і Новоданилівки, загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників. На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог завдав 330 артилерійських обстрілів, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 27 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 145 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела стверджують, що 5 травня українські війська провели серію обмежених атак через російсько-український кордон в районі Тьоткіно (Курська область).

• Як повідомляється, російське військове командування нещодавно перекинуло частини 68-го армійського корпусу та 58-ої загальновійськової армії на Торецький напрямок з Курахівського та західно-запорізького напрямків.

• Президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел оголосили 4 травня, що Чехія працюватиме з Україною над створенням школи для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 за межами України.