Польські перевізники планують знову перекривати кордон з Україною.

 

Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» (Волинь). Про це повідомили у Комітеті захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

 

 

«Сьогодні ми зареєстрували акцію протесту на найбільшому кордоні з Україною – Дорогуськ. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників», – зазначено у повідомленні.

 

У Комітеті не уточнили дату, на яку заплановано протест і скільки він триватиме. «Триматимемо в курсі подій відповідно до розвитку ситуації», – пообіцяли там.

 

Нагадаємо, що деякі польські перевізники протестують через невдоволення власними заробітками та умовами праці. Винними у цьому вважають українських колег, які, за їхньою версією, обвалили ціни на перевезення та забирають у поляків роботу.

 

Таким чином, перетин кордону із Польщею незабаром може бути значно ускладненим, оскільки, окрім акції протесту, деякі пункти перетину працюватимуть не на повну потужність через ремонт. Держприкордонслужба України повідомила, що у пункті пропуску «Краковець – Корчова» з 8 травня і до середини червня на польській стороні планують класти асфальтне покриття на в’їзді вантажівок до Польщі та виїзді пасажирського транспорту з Польщі. Ремонтно-реконструкційні роботи тривають і з українського боку в пункті пропуску «Шегині – Медика». На час ремонту ДПСУ рекомендує обирати інші пункти пропуску з меншим навантаженням – «Смільниця», «Нижанковичі», «Рава-Руська», «Грушів», «Угринів».


 

06.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Форум військових письменників у Львові
Військові письменники, письменники-волонтери та бібліотекарі й видавці з різних регіонів України матимуть зустрічі не лише з читачами у Львові, а й у бібліотеках територіальних громад Львівської області.
06.05.25 | | Штука
Мальтузіанська пастка Франка
Володимир Шелухін
Франко не створив цілісної теорії, але своєю соціологічною уявою в питанні ролі людського капіталу в розвитку виявився значно більш суголосним сучасності, ніж своїм сучасникам
04.05.25 | | Минуле
Соляріс
Віталій Портников
Українство – як океан «Соляріса»: незбагненне для гнобителів, здатне жити за власними цивілізаційними законами й поглинати тих, хто намагається нав’язати свої правила.
04.05.25 | | Дискурси
Елегія для лабрадора, кульбабки і джмеля
Василь МАХНО
Буяє світ в траві й над лабрадором. Дзелений як в дитинстві, дзелен-дзвін: то прозвучить тобі джмелиним хором, то проросте кульбабкою в строфі
03.05.25 | | Дискурси
Мистецтво, яке нас «будує»
Богдан Мисюга
Нас будує те фундаментальне, що опирається хвилям колективного страху; що мобілізує адекватно реагувати на стихію; на чому відпочиває око, коли хочемо на секунду помріяти
02.05.25 | | Штука
Філософічні інтуїції Марини Скугарєвої, мисткині
Тарас Возняк
Відчайдушна, хоч і безнадійна  спроба вирватися з троякої закинутості...
02.05.25 | | Дискурси
Брати і сестри у первих
Тарас Прохасько
Тата блатні каторжани вчили максимі, на якій тримався їх нелюдський світ, – сім'я за козла не відповідає. Тато ж знав: за все, що стається у великій родині, відповідальність має кожен
01.05.25 | | Дискурси
Гра із залаштунковими привидами
Захоплива мандрівка театральним світом — із спецефектами, інтерактивом та сюрпризами: уже цієї неділі, 4 травня о 12:00 Львівська національна опера запрошує на виставу-трейлер «Гра в оперу» для родинного перегляду.
01.05.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.