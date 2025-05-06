Польські перевізники планують знову перекривати кордон з Україною.

Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» (Волинь). Про це повідомили у Комітеті захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

«Сьогодні ми зареєстрували акцію протесту на найбільшому кордоні з Україною – Дорогуськ. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників», – зазначено у повідомленні.

У Комітеті не уточнили дату, на яку заплановано протест і скільки він триватиме. «Триматимемо в курсі подій відповідно до розвитку ситуації», – пообіцяли там.

Нагадаємо, що деякі польські перевізники протестують через невдоволення власними заробітками та умовами праці. Винними у цьому вважають українських колег, які, за їхньою версією, обвалили ціни на перевезення та забирають у поляків роботу.

Таким чином, перетин кордону із Польщею незабаром може бути значно ускладненим, оскільки, окрім акції протесту, деякі пункти перетину працюватимуть не на повну потужність через ремонт. Держприкордонслужба України повідомила, що у пункті пропуску «Краковець – Корчова» з 8 травня і до середини червня на польській стороні планують класти асфальтне покриття на в’їзді вантажівок до Польщі та виїзді пасажирського транспорту з Польщі. Ремонтно-реконструкційні роботи тривають і з українського боку в пункті пропуску «Шегині – Медика». На час ремонту ДПСУ рекомендує обирати інші пункти пропуску з меншим навантаженням – «Смільниця», «Нижанковичі», «Рава-Руська», «Грушів», «Угринів».



