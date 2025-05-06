Прем'єр Румунії Марчел Чолаку подав до демісії.

До цього кроку його підштовхнули результати першого туру президентських виборів, на яких кандидат від влади здобув лише третє місце.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку (Marcel Ciolacu) оголосив, що подає до демісії, а його Соціал-демократична партія виходить із правлячої коаліції. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres. Заява Чолаку пролунала після оголошення результатів першого туру повторних президентських виборів у країні, які переконливо виграв правий популіст, лідер націоналістичного «Альянсу за об'єднання румунів» Джордже Сіміон (George Simion).

«З урахуванням результатів голосування чинна урядова коаліція у її нинішньому вигляді більше не має жодної легітимності», – заявив Чолаку. Тому, за його словами, він ухвалив рішення про демісію. Прем’єр зазначив, що він подав президентові прохання про своє звільнення з посади голови уряду і запропонував наслідувати його приклад членам кабінету міністрів, який більше не матиме необхідної більшості в парламенті.

Очікується, що Чолаку подасть заяву про відставку виконувачеві обов'язків президента Румунії Іліє Боложану (Ilie Bolojan), який призначить тимчасового прем'єра.

Соціал-демократи сформували проєвропейський коаліційний уряд з Націонал-ліберальною партією і Демократичним союзом угорців Румунії після парламентських виборів, які відбулися першого грудня минулого року.

Урядовці продовжать роботу до формування нового уряду після другого туру виборів, який відбудеться 18 травня. «Замість того, щоб дозволити майбутньому президентові замінити мене, я вирішив сам піти у відставку», – пояснив резон своїх дій Чолаку.

У другому турі виборів Джордже Сіміон боротиметься за посаду президента з мером Бухареста, центристом Нікушором Даном (Nicuşor Dan).

Марчел Чолаку як голова Соціал-демократичної партії рекомендував своїм прихильникам голосувати у другому турі президентських виборів за покликом сумління. Тобто партія офіційно не підтримуватиме ні Джордже Сіміона, ні Нікушора Дана.