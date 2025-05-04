В першому турі виборів президента Румунії лідирує правий популіст Джордже Сіміон.

Він виступає за припинення військової допомоги Україні.

 

 

Четвертого травня в Румунії відбувся перший тур повторних виборів президента. За даними екзитполів, лідер ультраправого «Альянсу за об'єднання румунів» 38-річний Джордже Сіміон (George Simion) набирає понад 30 відсотки голосів і таким чином виходить на першу електоральну позицію. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres.

 

Боротьба за друге місце, а отже й вихід у другий тур виборів розгорнулася між мером Бухареста та засновником правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» 55-річним Нікушором Даном (Nicuşor Dan) та підтриманим лівоцентристським альянсом «Румунія вперед» 65-літнім Кріном Антонеску (Crin Antonescu), які набирають від 21 до 23% голосів.

 

 

«Це не просто перемога на виборах. Це перемога румунської гідності. Це перемога тих, хто не втратив надії, тих, хто все ще вірить у Румунію, вільну, шановну, суверенну країну», – заявив  Джордже Сіміон незабаром після появи перших результатів голосування.

 

Він теж пообіцяв повернути до влади відстороненого кандидата Келіна Джорджеску, який лідирував у першому турі на минулих виборах. Результати тих виборів скасував Конституційний суд через можливе російське втручання та порушення правил ведення виборчої кампанії. Проти Джорджеску було порушено кримінальну справу, суд заборонив йому повторно балотуватися.

 

Сіміон висловлюється за припинення військової допомоги Україні, хоч і називає Володимира Путіним воєнним злочинцем. Він консеквентно виступає з євроскептичними та гомофобними заявами. Водночас Сімон шанобливо висловлюється про президента США Дональда Трампа.

04.05.2025

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