Мер Бухареста, ліберальний кандидат Нікушор Дан стане наступним президентом Румунії.

Він переміг лідера першого туру, правопопуліста Джордже Сіміона, який виступає проти допомоги Україні.

 

 

У Румунії в неділю, 18 травня, завершилося голосування у другому турі президентських виборів. Згідно з першими екзитполами, й попередніми підрахунками виборчих бюлетенів, перемогу здобув незалежний кандидат, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан (Nicușor Dan).

 

За даними соціологічного інституту Avangarde, Дан випереджає свого суперника – лідера ультраправої партії «Альянс за об'єднання румунів» Джордже Сіміона (George Simion) – щонайменше на дев'ять відсоткових пунктів. Дан набирає 54,9%, Сіміон – 45,1%.

 

Перемогу Нікушора Дана, підтверджують і попередні результати підрахунку голосів виборців. За даними Центральної виборчої комісії, після підрахунку бюлетенів з понад 95 відсотків виборчих дільниць, за  нього в другому турі президентських виборів проголосувало 5 309 832 румунів, що становить 54,22%. За Джордже Сіміона подано 4 482 565 голосів, що становить 45,78%. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres. 

 

«Попереду буде складний період, необхідний для економічного відновлення балансу, щоб закласти основи здорового суспільства. Будь ласка, майте надію та терпіння», – сказав Ден своїм прихильникам після публікації результатів екзитполів.

 

Джордже Сіміон перед виборами висловлювався за припинення військової допомоги Україні, хоч і називав Владіміра Путіна воєнним злочинцем. Він консеквентно виступає з євроскептичними та гомофобними заявами. Водночас Сімон шанобливо висловлюється про президента США Дональда Трампа. Нікушор Дан виступає за європейську і євроатлантичну інтеґрацію, а також за допомогу Україні в її протистоянні російській аґресії.

18.05.2025

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