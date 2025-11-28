Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну подав до демісії.

Напередодні спалахнув скандал щодо освіти міністра.

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну (Ionuț Moșteanu) подав до демісії на тлі скандалу щодо його освіти. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres. За словами прем'єр-міністра країни Ілліє Боложан (Ilie Bolojan), виконувати обов’язки міністра буде доручено міністрові економіки Раду Міруце (Radu Miruță).

«Сьогодні я подав заяву про демісію з посади міністра національної оборони. Я обговорив це з президентом, прем'єр-міністром, головою партії, деякими моїми колегами з Румунської національної оборони, і я дякую їм за підтримку та довіру. Я роблю цей жест з відповідальністю та повагою до Румунської армії. Румунія та Європа зазнають нападу з боку Росії. Нашу національну безпеку потрібно захищати будь-якою ціною. Я не хочу, щоб обговорення моєї освіти та помилок, які я зробив багато років тому, відволікали тих, хто зараз керує країною, від складної місії», – написав Моштяну в п'ятницю, 28 листопада на своїй сторінці у Facebook .

Прем'єр-міністр Ілліє Боложан повідомив, що взяв до уваги відставку міністра оборони. Він заявив, що запропонує президентові Румунії призначити на цю посаду міністра економіки, цифровізації, підприємництва та туризму Раду Міруце.

Скандал виник через резюме Йонуца Моштяну, де було зазначено, що він навчався у приватному університеті Бухареста Ateneum. Університет цю інформацію спростував. Після цього міністр опублікував фото диплома нижчого за статусом університету Bioterra, заявивши про помилку.