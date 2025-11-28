Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну подав до демісії.

Напередодні спалахнув скандал щодо освіти міністра.

 

 

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну (Ionuț Moșteanu) подав до демісії на тлі скандалу щодо його освіти. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres. За словами прем'єр-міністра країни Ілліє Боложан (Ilie Bolojan), виконувати обов’язки міністра буде доручено міністрові економіки Раду Міруце (Radu Miruță).

 

«Сьогодні я подав заяву про демісію з посади міністра національної оборони. Я обговорив це з президентом, прем'єр-міністром, головою партії, деякими моїми колегами з Румунської національної оборони, і я дякую їм за підтримку та довіру. Я роблю цей жест з відповідальністю та повагою до Румунської армії. Румунія та Європа зазнають нападу з боку Росії. Нашу національну безпеку потрібно захищати будь-якою ціною. Я не хочу, щоб обговорення моєї освіти та помилок, які я зробив багато років тому, відволікали тих, хто зараз керує країною, від складної місії», – написав Моштяну в п'ятницю, 28 листопада на своїй сторінці у Facebook .

 

Прем'єр-міністр Ілліє Боложан повідомив, що взяв до уваги відставку міністра оборони. Він заявив, що запропонує президентові Румунії призначити на цю посаду міністра економіки, цифровізації, підприємництва та туризму Раду Міруце.

 

Скандал виник через резюме Йонуца Моштяну, де було зазначено, що він навчався у приватному університеті Бухареста Ateneum. Університет цю інформацію спростував. Після цього міністр опублікував фото диплома нижчого за статусом університету Bioterra, заявивши про помилку.

28.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Балет «Мавка» у Львівській опері
28, 29 і 30 листопада Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр сезону – балет-феєрію «Мавка» на музику сучасної української композиторки Вікторії Польової за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.
27.11.25 | | Штука
Абатство Заливахи
29 листопада о 18.00 год. Театральний центр «Слово і голос» запрошує на виставу «АБАТСТВО ЗАЛИВАХИ» до 100-річчя від дня народження Опанаса Заливахи — митця, який бачив Україну кольором духу.
26.11.25 | | Штука
До дна подяки
Юрко ТИМЧУК
До американського Дня подяки президент США хотів накрити росіянам «поляну» з запеченою індичкою під журавлиновим соусом і 28 пунктами мирної угоди. Огляд подій тижня
25.11.25 | | Україна
«Реквієм» Моцарта у Соборі св. Юра – 199 років потому
Любов Кияновська
Оркестр «Віртуози Львова», керівником якого є Голова Моцартівського товариства Сергій Бурко, під орудою австрійського диригента Парвіза Ях’яві, виконає «Реквієм» В. А. Моцарта у тій же історичній локації, що й 199 років тому – Соборі Святого Юра.
25.11.25 | | Штука
Знання як доцільність сенсів та смислів
Олександр Фільц-Павенцький
Знання – обґрунтоване істинне переконання – потребує передбачуваної доцільності сенсів та її практичного оформлення в смислах.
25.11.25 | | Дискурси
Слово про тата
Ярина Заливаха
До столітнього ювілею Опанаса Заливахи (26 листопада 1925 – 24 квітня 2007). Спогади доньки.
24.11.25 | | Минуле
Листи, листки...
Андрій Содомора
Не лише крапля водяного годинника, а й листок, зблискуючи до сонця, повторює своєю мовою той найкоротший, та чи не найважчий для виконання заклик: «Carpe diem»...
24.11.25 | | Дискурси
Згадати, відчути, набутися разом
29 листопада о 16:00 у Jam Factory Art Center у Львові відкриється виставка «Земля, яку ми несемо». Цю мистецько-спільнотну програму артцентр втілював влітку в межах міжнародної мистецької резиденції Magic Carpets.
24.11.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.