До другого туру виборів президента Румунії виходять правий популіст і мер Бухареста.

Евентуальна перемога ультраправого Джордже Сіміона може створити для України поважні проблеми як з військовою допомогою, так і з європейською інтеґрацією.

 

                        Нікушор Дан і Джордже Сіміон

 

Голова румунської націоналістичної партії «Альянс за об'єднання румунів» (Alianței pentru Unirea Românilor – AUR) Джордже Сіміон (George Simion) виграв перший тур повторних виборів президента Румунії, який відбувся в неділю, четвертого травня. За даними ЦВК, після підрахунку ста відсотків бюлетенів Сіміон отримав 40,96% голосів, що значно перевищує результати, отримані щодо нього у передвиборчій соціології та навіть під час екзитполу. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres. Абсолютної більшості політик не набрав, тож для визначення лідера держави має відбутися другий тур виборів.  

 

Суперником Сіміона в другому турі стане засновник правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» (Uniunea Salvați România – USR) мер Бухареста 55-річний Нікушор Дан (Nicuşor Dan), який набрав 20,99% голосів. Він менш ніж на один відсоток випередив представника провладного лівоцентристського альянсу «Румуніє, вперед» (România înainte), колишнього виконувача обов’язків президента Румунії, 65-літнього Кріна Антонеску (Crin Antonescu). Антонеску за підсумками першого туру здобув лише третє місце з 20,09% голосів виборців.

 

 

Фаворит виборів Джордже Сіміон висловлюється за припинення військової допомоги Україні, хоч і називає Владіміра Путіним воєнним злочинцем. Він консеквентно виступає з євроскептичними та гомофобними заявами. Водночас Сімон шанобливо висловлюється про президента США Дональда Трампа.

 

За даними ЦВК країни, у першому турі проголосували близько 9,57 мільйонів осіб – 53,2% від загальної кількості громадян Румунії, які мають право голосу. На закордонних дільницях проголосували 973 тисячі осіб.

 

Другий тур виборів президента Румунії відбудеться 18 травня.

 

05.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мистецтво, яке нас «будує»
Богдан Мисюга
Нас будує те фундаментальне, що опирається хвилям колективного страху; що мобілізує адекватно реагувати на стихію; на чому відпочиває око, коли хочемо на секунду помріяти
02.05.25 | | Штука
Філософічні інтуїції Марини Скугарєвої, мисткині
Тарас Возняк
Відчайдушна, хоч і безнадійна  спроба вирватися з троякої закинутості...
02.05.25 | | Дискурси
Брати і сестри у первих
Тарас Прохасько
Тата блатні каторжани вчили максимі, на якій тримався їх нелюдський світ, – сім'я за козла не відповідає. Тато ж знав: за все, що стається у великій родині, відповідальність має кожен
01.05.25 | | Дискурси
Гра із залаштунковими привидами
Захоплива мандрівка театральним світом — із спецефектами, інтерактивом та сюрпризами: уже цієї неділі, 4 травня о 12:00 Львівська національна опера запрошує на виставу-трейлер «Гра в оперу» для родинного перегляду.
01.05.25 | | Штука
Що це за часи такі?
Олександр КОСТЕНКО
«Ми всі в одному човні», який пливе за законами соціальної природи – і щоби бути в безпеці, всі мають дотримуватися цих законів. Неможливо ощасливити людство всупереч їм.
01.05.25 | | Україна
Вони були першими
Юрій Винничук
Українська література, на жаль, скидається на айсберг: 10 відсотків – на поверхні, 90 – під водою, бо рукописна спадщина і стара періодика не вивчені і не досліджені
30.04.25 | | Дискурси
Через століття – мов у той же слід...
Андрій Содомора
Гортаючи сторінки «Провідника...», не лише оглядаємо світлини, а таки ступаємо (античні сказали б «кращою часткою свого єства») вулицями й площами древнього Львова...
30.04.25 | | Минуле
Рослини й русалки: текстиль і кераміка
Львівська мистецька галерея "Зелена канапа" демонструє художній проєкт "ЗРОСТАННЯ" із текстильних та скульптурних творів Ганни Животовської і Марини Гандиш.
29.04.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.