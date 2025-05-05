До другого туру виборів президента Румунії виходять правий популіст і мер Бухареста.

Евентуальна перемога ультраправого Джордже Сіміона може створити для України поважні проблеми як з військовою допомогою, так і з європейською інтеґрацією.

Нікушор Дан і Джордже Сіміон

Голова румунської націоналістичної партії «Альянс за об'єднання румунів» (Alianței pentru Unirea Românilor – AUR) Джордже Сіміон (George Simion) виграв перший тур повторних виборів президента Румунії, який відбувся в неділю, четвертого травня. За даними ЦВК, після підрахунку ста відсотків бюлетенів Сіміон отримав 40,96% голосів, що значно перевищує результати, отримані щодо нього у передвиборчій соціології та навіть під час екзитполу. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres. Абсолютної більшості політик не набрав, тож для визначення лідера держави має відбутися другий тур виборів.

Суперником Сіміона в другому турі стане засновник правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» (Uniunea Salvați România – USR) мер Бухареста 55-річний Нікушор Дан (Nicuşor Dan), який набрав 20,99% голосів. Він менш ніж на один відсоток випередив представника провладного лівоцентристського альянсу «Румуніє, вперед» (România înainte), колишнього виконувача обов’язків президента Румунії, 65-літнього Кріна Антонеску (Crin Antonescu). Антонеску за підсумками першого туру здобув лише третє місце з 20,09% голосів виборців.

Фаворит виборів Джордже Сіміон висловлюється за припинення військової допомоги Україні, хоч і називає Владіміра Путіним воєнним злочинцем. Він консеквентно виступає з євроскептичними та гомофобними заявами. Водночас Сімон шанобливо висловлюється про президента США Дональда Трампа.

За даними ЦВК країни, у першому турі проголосували близько 9,57 мільйонів осіб – 53,2% від загальної кількості громадян Румунії, які мають право голосу. На закордонних дільницях проголосували 973 тисячі осіб.

Другий тур виборів президента Румунії відбудеться 18 травня.