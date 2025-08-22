Румунія висловила готовність надати свої бази для миротворчої місії в Україні.

Водночас румунська влада відкидає відрядження своїх вояків до України.

Надання Румунією своїх військових баз Сполученим Штатам та іншим союзникам з НАТО може стати внеском Бухареста в реалізацію гарантій безпеки для України. Про це повідомила румунська інформаційна аґенція Agerpress з покликом на заяву прем'єр-міністра Румунії Іліє Боложана (Ilie Bolojan), зроблену в інтерв'ю телеканалу Antena 1.

При цьому Боложан наголосив, що його країна не відряджатиме власних збройних сил до України й «не братиме участі в будь-якій дислокації військ на території України». «Це дуже чітка позиція. Другою темою наших обговорень з союзниками було те, що, з огляду на членство Румунії в НАТО, наші військові бази, які й так експлуатуються спільно збройними силами Румунії і НАТО, – в основному, це авіабази – повинні бути доступні для використання військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками. Так що це могло б стати, так би мовити, внеском Румунії в забезпечення довгострокового миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам з НАТО – зазначив прем'єр-міністр Румунії.

У тому ж зв'язку Боложан нагадав, що вже сьогодні аеропорти Румунії використовуються для здійснення повітряних патрулів і спостереження за подіями в Чорному морі, а збройні сили країни проводять спільні військові навчання зі союзниками.

Раніше румунське Міністерство оборони заявило, що Румунія є «надійним і активним союзником у захисті східного флангу НАТО і зберігає свою прихильність багатоплановій і стійкій підтримці України в тісній співпраці з НАТО і Європейською Унією».

Напередодні газета The Times написала, що вище військове керівництво європейських країн обговорює можливість розмістити винищувачі F-35 в Румунії, де зараз будується найбільша авіабаза в Європі. «Європейські лідери хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розмістив американські бойові винищувачі в Румунії як частину гарантій безпеки США для закінчення війни в Україні», – йшлося в публікації.