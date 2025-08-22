Румунія висловила готовність надати свої бази для миротворчої місії в Україні.

Водночас румунська влада відкидає відрядження своїх вояків до України.

 

 

Надання Румунією своїх військових баз Сполученим Штатам та іншим союзникам з НАТО може стати внеском Бухареста в реалізацію гарантій безпеки для України. Про це повідомила румунська інформаційна аґенція Agerpress з покликом на заяву прем'єр-міністра Румунії Іліє Боложана (Ilie Bolojan), зроблену в інтерв'ю телеканалу Antena 1.

 

При цьому Боложан наголосив, що його країна не відряджатиме власних збройних сил до України й «не братиме участі в будь-якій дислокації військ на території України». «Це дуже чітка позиція. Другою темою наших обговорень з союзниками було те, що, з огляду на членство Румунії в НАТО, наші військові бази, які й так експлуатуються спільно збройними силами Румунії і НАТО, – в основному, це авіабази – повинні бути доступні для використання військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками. Так що це могло б стати, так би мовити, внеском Румунії в забезпечення довгострокового миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам з НАТО – зазначив прем'єр-міністр Румунії.

 

У тому ж зв'язку Боложан нагадав, що вже сьогодні аеропорти Румунії використовуються для здійснення повітряних патрулів і спостереження за подіями в Чорному морі, а збройні сили країни проводять спільні військові навчання зі союзниками.

 

Раніше румунське Міністерство оборони заявило, що Румунія є «надійним і активним союзником у захисті східного флангу НАТО і зберігає свою прихильність багатоплановій і стійкій підтримці України в тісній співпраці з НАТО і Європейською Унією».

 

Напередодні газета The Times написала, що вище військове керівництво європейських країн обговорює можливість розмістити винищувачі F-35 в Румунії, де зараз будується найбільша авіабаза в Європі. «Європейські лідери хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розмістив американські бойові винищувачі в Румунії як частину гарантій безпеки США для закінчення війни в Україні», – йшлося в публікації.

22.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25 | | Штука
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25 | | Штука
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25 | | Штука
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25 | | Штука
Доживемо до американського понеділка
Юрко ТИМЧУК
Потім пасувало б ще дочекатися п’ятниці, щоб хоч трохи зрозуміти – світ остаточно пустився берега чи то просто серпневе сонце голову напекло. Огляд подій тижня.
18.08.25 | | Україна
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25 | | Штука
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25 | | Штука
Американський пиріг
Віталій Портников
Вони і домовитися між собою щодо Європи не можуть саме тому, що не здатні навʼязати свої рішення іншим. Європа більше не американський пиріг. І не російський
17.08.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.