1152-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:50 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 127 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 КАБ, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню.
Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Великий Прикіл, Степок, Миропільське Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новодарівка, Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.
На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.
На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.
На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.
Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
У Курській області минулої доби українські воїни відбили 20 атак загарбників, також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 356 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
08:25 Президент Володимир Зеленський повідомив, за доповіддю головкома Сирського, про ситуацію на фронті станом на 6:00:
На різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. В ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ «Донецьк» – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом.
На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.
Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально.
У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.
В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації.
08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити 30-годинне одностороннє перемир'я, оголошене президентом Росії Путіним щодо російських військових операцій в Україні, до повного і безумовного 30-денного припинення вогню.
• Як повідомляється, американські посадовці дедалі більше розчаровуються тим, що Кремль відкидає американські пропозиції щодо припинення війни в Україні.
• Україна і Росія провели 19 квітня найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
20.04.2025