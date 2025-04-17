1150-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Китай заперечив надання летальної зброї будь-якій стороні у війні в Україні, речник китайського міністерства закордонних справ Лінь Цзянь заявив:

"Китайська сторона ніколи не надавала летальну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює предмети подвійного призначення".

11:55 Міністри закордонних справ європейських країн відвідають Київ у День Європи 9 травня, повідомив голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

11:20 Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо зусилля зупинити війну в Україні зазнають невдачі найближчими днями, президенту Дональду Трампу буде повідомлено про безперспективність переговорів:

"Майже всі перші 100 днів президента були присвячені на найвищому рівні спробам досягти миру тут. І якщо це станеться, ми хочемо допомогти. Але якщо цього не станеться, нам потрібно знати вже, тому що у нас є інші речі, якими потрібно зайнятися".

11:05 Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови, зазначивши, що

він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну,

– Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї,

– США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами, тобто робота над Угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 9,3% меншим, ніж вчора. Причина – утримання теплої та сонячної погоди на всій території України, а також ефективна робота побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

10:05 Вночі (19:30) російські війська ударили по Україні ракетами наземного базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 43 засобів повітряного нападу противника – 6 ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

– 1 балістичної ракети “Іскандер-М” (район пуску – Крим);

– 5 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ Запорізької обл., Крим);

– 37 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків – Міллєрово, Курськ РФ).

Станом на 09:30 підтверджено збиття 26 повітряних цілей:

– 3 крилатих ракет “Іскандер-К” (60%);

– 23 ударних БпЛА типу Shahed; 10 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені – разом 89%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.

За минулі сім днів було збито 244 із 414 запущених по Україні БПЛА, ще 121 локаційно втрачений (упав чи повернувся в Росію) (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

312,0% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

128,3% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

861,1% артилерійських систем (з них 14,2% за минулий тиждень),

122,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

80,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:55 Представники США на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть домогтися повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Переговори були зосереджені здебільшого на тому, як якнайшвидше перейти до припинення вогню та міцного миру в Україні. Європейські посадовці хотіли дізнатися, які дії розглядає адміністрація Трампа, якщо не отримає прогресу від Путіна, і переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо Москви, зокрема за допомогою "масштабного" пакета санкцій, про розгляд якого Трамп раніше згадував.

09:45 Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс, жертв та постраждалих нема, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:40 Вранці в Харкові російська балістична ракета з касетною начинкою влучила в багатоповерхівку, повідомив міський голова Ігор Терехов; відомо про загиблого і понад 60 постраждалих. Руйнувань зазнали більше 50 будинків, з них 20 багатоквартирних.

09:35 Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам, повідомила перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

09:30 Відповідаючи на запитання, як довго Штати чекатимуть від Путіна відповідь на пропозицію щодо перемир'я, президент США Дональд Трамп заявив, що чекає від Російської Федерації рішення щодо припинення війни в Україні вже цього тижня.

09:25 Президент США Дональд Трамп не відмовився від плану Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану:

"Я б не сказав, що відмовився. Я не поспішаю це робити, тому що я думаю, що в Ірану є шанс мати велику країну та жити щасливо без смерті, і я хотів би це побачити. Це мій перший варіант. Якщо є другий варіант, я думаю, що це буде дуже погано для Ірану. Я не хочу робити нічого, що нікому зашкодить. Але Іран не може мати ядерну зброю".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 94 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 151 КАБ, залучив для ураження 3029 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Миропільське, Осоївка та Угроїди Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Костянтинівка, Русин Яр, Попів Яр, Малинівка, Олександроград, Воскресенка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Степове, Лук’янівське, Кам’янське Запорізької області; Херсон. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, засіб ППО, два засоби ракетних військ і артилерії та пункт управління БпЛА російських загарбників. На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки. На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку ворог вчинив вісім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Озарянівки та Дружби. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку в районі Малої Токмачки. У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 368 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1530 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 40 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 312 одиниць автомобільної та 51 одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:50 У Парижі представники України, Європи та США започаткували новий формат переговорів про те, як досягти завершення війни та сталого миру, наступна зустріч має відбутися вже незабаром – заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону:

"Це не чергові переговори делегацій України та США, а незвичайний формат, коли зібралися представники "коаліції рішучих", наші друзі з Німеччини, Великобританії, Франції і також долучилися наші американські партнери".

08:45 В Парижі відбулася позитивна і конструктивна дискусія про те, як досягти припинення вогню, а також всеосяжного, міцного миру між Україною і Росією, переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи продовжують повторювати вимоги президента Росії Путіна, які не підлягають обговоренню, щодо значних територіальних поступок з боку України, зазначаючи при цьому, що мирні переговори, які тривають, навряд чи дадуть швидкі результати.

• Нещодавно російські війська провели механізовану атаку силами приблизно батальйонного рівня на широкому фронті в західній частині Запорізької області, що свідчить про зміну тактики російських механізованих штурмів, яка спостерігається останнім часом.

• Кремль вдається до все більш погрозливої риторики на адресу Європи, спрямованої на те, щоб перешкодити Європі підтримати Україну і захистити себе.

• Росія все частіше адаптує свої безпілотники для полегшення завдання ударів хімічною зброєю по прифронтових і тилових районах України в порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, підписантом якої є Росія.

• Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати та Україна просуваються до підписання двосторонньої угоди про видобуток корисних копалин.

• Європейські країни продовжують нарощувати внутрішнє оборонне виробництво, в тому числі на підтримку України.