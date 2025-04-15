1147-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:15 Адміністрація Трампа відмовилася підписувати спільну заяву країн G7 із засудження російського ракетного удару по Сумах 13 квітня, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Як зазначається, головною причиною відмови підписати заяву є бажання США продовжувати "вести переговори" з Росією.

15:40 У ЄС розробляють "план Б" від блокування Угорщиною продовження санкцій проти РФ, пише "Радіо Свобода".

15:05 Демократи в Палаті представників США підготували законопроєкт, який має продемонструвати підтримку України і передбачає запровадження нових жорстких санкцій щодо Росії, пише Reuters з посиланням на джерела. Як зазначає агентство, це чергова спроба чинити тиск на нову американську адміністрацію, щоб вона продовжила підтримку України.

14:30 Новий народний депутат від "Слуги народу" Мельник Сергій прийняв присягу, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

13:55 Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації, повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук. На цю посаду призначено Олега Григорова. Також з посади звільнено голову Луганської обласної державної адміністрації Артема Лисогора. На його місце погоджено кандидатуру Олексія Харченка. Рішення про звільнення також має підписати президент Володимир Зеленський.

13:20 Зеленський подав у Раду проєкти законів про продовження воєнного стану та мобілізації з 9 травня 2025 року на 90 днів.

12:45 Білий дім запропонував Державному департаменту США додатково скоротити витрати, що передбачає майже повне припинення фінансування діяльності НАТО й ООН, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

12:10 У разі своєчасного обрання новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити поїздку до України, пише Welt з посиланням на джерела. Зазначається, що Мерц візьме участь у саміті "Коаліції охочих" 9 травня.

11:35 Національна гвардія України створила два корпуси, які очолили командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ої бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет), повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

11:10 Європейська комісія 6 травня оголосить детальну стратегію поступової відмови від імпорту російської нафти та газу, повідомляє Reuters. ЄС зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення Москви в Україну в 2022 році, але Комісія відклала публікацію своєї "дорожньої карти" щодо того, як це зробити.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 15 квітня, станом на 09:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня, у понеділок.

Вчора, 14 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня — п’ятниці, 11 квітня. Це пояснюється суттєвим потеплінням на всій території України, порівняно з кінцем минулого тижня.

10:20 Деякі високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа рекомендують йому дотримуватися більш жорсткого підходу щодо Москви з українського питання, пише The Wall Street Journal. До групи тих, хто радить Трампу "займати жорсткішу позицію щодо вимог, які Москва висуває Києву щодо територіальних поступок", входять держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець по Україні Кіт Келлоґ, а також низка членів адміністрації, які вважають, що Трампу потрібно "більш скептично ставитися до заяв про бажання Москви мирно врегулювати конфлікт з Україною". Однак, як зазначається, Трамп "поки що, як і раніше, стоїть на боці спецпосланця з Близького Сходу Стіва Віткоффа, який вважає, що президент Росії Владімір Путін хоче досягти миру".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

311,1% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

127,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

853,3% артилерійських систем (з них 12,3% за минулий тиждень),

122,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

80,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень. Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3275 дронів-камікадзе та здійснили 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Осоївка, Мазенівка, Краснопілля, Миропільське, Проходи, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Рясне, Мала Рибиця та Степок Сумської області; Слатине, Уди Харківської області; Яблунівка, Нова Полтавка, Гродівка, Олександро-Калинове Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Новоандріївка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три РЛС/РЕБ та два інші важливі об’єкти противника. На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просування уперед. На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинув 89 керованих бомб, здійснив 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 — з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, 147 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 210 одиниць автомобільної техніки.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, схоже, використовують передислоковані елементи 8-ої загальновійськової армії, щоб оточити українські війська на південний захід від Торецька і вирівняти лінію фронту в рамках поточних російських зусиль, спрямованих на наступ на Костянтинівку з півдня.

• Російські війська, схоже, активізують використання бронетехніки на всьому театрі бойових дій після того, як наприкінці 2024 — на початку 2025 року бронетехніка виконувала переважно функції вогневої підтримки і покладалася на піхотні атаки для просування вперед.

• Нещодавно російський військовий суд вирішив залишити під вартою колишнього командувача 58-ої загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова після повідомлень про те, що Попов буде командувати десантно-штурмовим загоном в Україні.