1140-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:55 У Харкові судитимуть агента ФСБ, який застрелив українського військового, і планував вбивство керівника Харківської ОВА та Дергачівської МВА, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

13:20 Європейська комісія запропонувала накласти зустрічні мита розміром 25% на низку товарів зі США у відповідь на мита Трампа на сталь і алюміній, пише Reuters з посиланням на документ. Зазначається, що частина мит набере чинності 16 травня, а інші – пізніше, 1 грудня.

12:45 До Києва прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен, де плануються зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та двосторонні зустрічі на рівні міністрів.

12:15 Міністерство фінансів заперечило, що існує загроза для грошових виплат військовослужбовцям Збройних сил України, як про це писали в медіа:

"Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Вже понад три роки повномасштабної війни проти рф всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік."

11:40 Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми. Президент США зазначив, що сподівається на укладення угоди, оскільки альтернатива – це сценарій, "у якому він не хоче брати участь".

"Ми ведемо прямі переговори з Іраном, і вони вже розпочались. Вони триватимуть у суботу. У нас буде дуже важлива зустріч, і побачимо, чим це закінчиться. Думаю, всі погоджуються, що досягнення угоди – краще. Я думаю, всі погоджуються, що укладення угоди краще, ніж очевидне. А очевидне – це те, у чому я не хочу брати участь. І, чесно кажучи, Ізраїль теж не хоче, якщо зможе цього уникнути."

11:05 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 2,3% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина — зниження температури повітря на всій території України. А також — хмарна погода в частині регіонів, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 14,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина — суттєве похолодання.

10:55 З'явились дані про евентуальний зв'язок Росії з хвилею ісламістських терактів у Німеччині в 2024–2025 роках: терористичні акти в Мангаймі, Ашаффенбурзі й Мюнхені, які сколихнули Німеччину напередодні федеральних виборів, не були випадковими, нові дані досліджень тепер вказують на російський слід у цих нападах. Автори журналістського розслідування виявили, зокрема, підозрілі пошукові запити в Google з території Росії ще перед атаками ісламістів, здійснених у Німеччині. Наприклад, вони побачили, що за чотири дні до нападу в Мангаймі з Росії надходили пошукові запити зі словосполученням «теракт у Мангаймі».

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

309,4% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

126,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

839,3% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),

122,0% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

80,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:45 Вночі (із 19:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із району Курська РФ та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із району Приморсько-Ахтарська РФ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків), разом 87%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 211 із 438 запущених по Україні БПЛА, ще 164 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 86%).

09:35 Дніпропетровська область цієї ночі опинилась під атакою російських ударних дронів, в Самарівському районі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. В результаті удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків і магазин.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 134 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2782 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Угроїди, Миропільське, Проходи, Краснопілля, Петрушівка Сумської області; Воскресенка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу “Бук” російських загарбників. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, неподалік Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив три наступи на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, атаки відбито. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя, Розливу і Скудного. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив дві безрезультатні спроби просунутися вперед у бік населеного пункту Шевченко. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 278 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню. На Харківському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1290 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 43 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 107 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує заперечувати легітимність українського уряду, стверджуючи, що Україна не є легітимним партнером по переговорах, і вимагаючи зміни українського режиму та демілітаризації.

• Українські посадовці не повідомляли про жодні російські ракетні удари дальнього радіусу дії або удари безпілотників в ніч з 6 на 7 квітня або вдень 7 квітня після найбільшого за останній місяць пакету ударів, завданих Росією в ніч з 5 на 6 квітня.

• Європейські союзники України продовжують нарощувати внутрішнє виробництво озброєнь і вирішувати проблеми дефіциту, що перешкоджають виробництву артилерійських боєприпасів.

• Російська влада, ймовірно, сприяла видаленню відомого російського інсайдерського джерела з Telegram в рамках постійних зусиль з наступу на російський інформаційний простір.

• Кремль продовжує використовувати свою програму «Час героїв» для мілітаризації регіональних органів влади та суспільства в окупованій Україні.