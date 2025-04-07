Росія може бути причетна до хвилі терактів у Німеччині.

Про кремлівський слід у терактах йдеться в журналістському розслідуванні телеканалу ZDF.

 

 

Німецький суспільно-правовий телеканал ZDF розповів про евентуальний зв'язок Росії з хвилею ісламістських терактів у Німеччині в 2024–2025 роках. «Росія веде проти Єропи гібридну війну, і Німеччина є пріоритетною ціллю», – заявила модератора програми Heute Journal Маріетnа Сломка (Marietta Slomka), презентуючи телесюжет своїх колег під назвою «Напади в Німеччині: слід Росії?» (Anschläge in Deutschland: Spur nach Russland?)

 

Журналісти-розслідувачі стверджують, що терористичні акти в Мангаймі, Ашаффенбурзі й Мюнхені, які сколихнули Німеччину напередодні федеральних виборів, не були випадковими. Що більше, нові дані досліджень тепер вказують на російський слід у цих нападах.

 

Автори журналістського розслідування виявили, зокрема, підозрілі пошукові запити в Google з території Росії ще перед атаками ісламістів, здійснених у Німеччині. Наприклад, вони побачили, що за чотири дні до нападу в Мангаймі з Росії надходили пошукові запити зі словосполученням «теракт у Мангаймі».

 

Нагадаємо, що інцидент у Мангаймі стався у травні 2024 року, за місяць до виборів до Європейського парламенту. Виходець з Афганістану під час нападу з ножем убив убив поліціянта і поранив кількох людей, серед інших праворадикального критика ісламу Міхаеля Штюрценберґера (Michael Stürzenberger).

 

«Ми фактично заздалегідь знаходимо пошукові запити з Росії про злочинця, ім’я злочинця, і це дуже-дуже незвично. Окрім того, напередодні злочину росіяни також намагалися знайти стаціонарні вебкамери на ринковій площі Мангайма – місці злочину, щоб мати живе зображення нападу», – розповів інтернет-профайлер Стівен Брошар (Steven Broschart), який брав участь у розслідуванні.

 

Журналісти-розслідувачі встановили, що напередодні злочину в Google з Росії забивали такі пошукові запити: «напад у Німеччині», «напад на Міхаеля Штюрценберґера» та «Міхаель Штюрценберґер поранений».

 

«Я вважаю абсолютно очевидним, що ці цифрові сліди, а також оцінка й аналіз цих цифрових слідів можуть бути важливим будівельним блоком у наближенні до істини, і в цьому обсязі це слід брати до уваги», – зазначив Костянтин фон Ноц (Konstantin von Notz), депутат Бундестаґу від Партії зелених.

 

Теракт у Мюнхені було скоєно 13 лютого 2025 року, напередодні виборів до Бундестаґу. Того дня в Мюнхені відбувалася демонстрація працівників дитячих садочків, лікарень і прибиральників вулиць, які вимагали підвищення зарплати і покращення умов праці. Саме в натовп демонстрантів в’їхав терорист на автомобілі Mini Cooper. Внаслідок наїзду близько 30 осіб зазнали поранення. Терористом виявився біженець із Афганістану.

 

22 січня в німецькому місті Ашаффенбурзі в місцевому парку чоловік напав на людей із ножем, унаслідок цього загинуло двоє осіб, зокрема маленька дитина, ще двоє отримали серйозні поранення. Нападником виявився знову біженець з Афганістану.

 

За твердженням експертів, ці теракти стали однією з причин значного зростання рейтингів правопопулістської і прокремлівської партії «Альтернатива для Німеччини». Відомо також, що Кремль встановив досить тісні контакти з чинною владою Афганісану, сформованою рухом «Талібан».

 

У німецьких спецслужбах наразі скептично поставилися до матеріалу суспільного телеканалу ZDF про евентуальний російський слід в ісламістських нападах. Представник Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини засумнівався у надійності застосованих журналістами методів розслідування та доцільності використання сервісу Google Trends для цих цілей. «Результати Google Trends непридатні для представлених методів аналізу й оцінки», – зазначив він.

 

07.04.2025

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