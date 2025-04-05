1137-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:30 Путін у відносинах із Трампом і Україною використовує подвійний підхід – і збоку здається, що він рухається у двох протилежних напрямах, пише NBC News. Цього тижня Путін відправив одного зі своїх наближених Дмітрієва до Вашингтона для дипломатичних переговорів, водночас він планує весняний наступ. Ці два підходи чудово ілюструють стратегію Росії: Путін не поспішає з переговорами з президентом Дональдом Трампом, щоб мати змогу прискорити свій наступ на полі бою в Україні, водночас роблячи ставку на досягнення нормалізації стосунків із Білим домом. Місія Дмітрієва сигналізує про те, що Кремль зацікавлений у розширенні дискусій зі США і відволіканні їх від України. Насправді Кремль прагне відсунути вбік українське питання і провести ширше перезавантаження зі США, яке залишить Україну і Європу поза процесом і дасть змогу Росії продовжувати війну.

12:20 Держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі у Брюсселі чітко дав зрозуміти, що Трамп, схоже, вже не довго буде терпіти тактику затягування з боку російського диктатора Путіна. Він сказав, що йдеться радше про "тижні, а не місяці", пише Der Spiegel із посиланням на інформацію в колах НАТО.

11:40 Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України провести внутрішнє розслідування щодо витоку конфіденційної інформації про останню пропозицію США щодо корисних копалин, у справі задіяні перевірки на поліграфі, пише Financial Times.

11:35 За березень за допомогою безпілотників різних типів вражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому, повідомили в Генштабі ЗСУ.

11:15 Начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії в ході візиту до Києва обговорили з українською стороною потреби та завдання української армії з метою надання їй довгострокової підтримки у відновленні та розвитку, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил Франції.

10:10 Вночі (із 21:00) противник атакував 92 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків) – разом 89%.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

За минулі сім днів було збито 284 із 525 запущених по Україні БПЛА, ще 160 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

308,5% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

126,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

835,1% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

121,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

80,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:30 В Генеральному штабі Збройних Сил України спростували заяву РФ про нібито влучання ракети "Іскандер-М" по нараді командирів ЗСУ із західними інструкторами: ракета з касетною бойовою частиною вразила житловий масив і дитячий майданчик у Кривому Розі.

09:25 Аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях російських атак у Кривому Розі завершено, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. В результаті удару загинули 18 людей, серед яких 9 дітей, поранено 61 людину, серед яких 12 дітей.

09:20 Вчора ввечері після одинадцятої години російська армія знову шахедами атакувала Кривий Ріг, у приватному секторі виникла пожежа, одна людина загинула, 7 поранено, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 107 авіаударів, зокрема скинув 171 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6353 обстріли, з них 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2737 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Краснопілля, Проходи, Степок, Угроїди, Лісне, Миропільське, Земляне Сумської області; Золочів, Уди, Дубівка Харківської області; Покровськ, Сухий Яр, Гродівка, Василівка, Удачне, Успенівка, Багатир, Комар, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Павлівка Запорізької області; Гаврилівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління та шість артилерійських систем ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів. Намагався просунутися уперед у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та у напрямку Багатиря. Противник двічі атакував позиції наших захисників, у районі Новосілки та у напрямку Новополя на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку, в районах Малих Щербаків та Степового, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог здійснив 362 артилерійські обстріли, з них вісім – із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 13 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 20 керованих авіабомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1390 осіб. Також українські воїни знищили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 105 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 113 одиниць автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Дмітрієв 3 квітня дав кілька інтерв'ю американським медіа і презентував погляди, які суперечать нинішній лінії Кремля щодо України.

• Кремль, як і раніше, не бажає брати на себе зобов'язання щодо загального припинення вогню в Україні, продовжуючи відкидати наземне перемир'я, запропоноване президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

• Державний секретар США Марко Рубіо заявив 4 квітня, що США уважно стежать за діями Росії в Україні й сподіваються, що Росія «серйозно» налаштована на вирішення війни, а не просто затягує переговори.

• Російська балістична ракета влучила в житловий район у Кривому Розі Дніпропетровської області 4 квітня, в результаті чого загинуло щонайменше 16 осіб, в тім числі дітей.

• Росія продовжує використовувати ударні комплекси, що складаються переважно з безпілотників, на тлі повідомлень про те, що вона збільшує свої ракетні запаси.

• Український залізничний оператор «Укрзалізниця» підписав два контракти з китайськими виробниками рейок на січень 2025 року в рамках підтримки розвитку та ремонту української залізничної інфраструктури.

• Росія зміцнює свої стратегічні зв'язки з хунтами Альянсу держав Сахеля в рамках спільних зусиль, спрямованих на посилення російського впливу в Африці.

• За повідомленнями, російські військові продовжують нарощувати угруповання звичайних збройних сил.