1521-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 107 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово,Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни (88%).

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1046 із 1219 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,0% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

140,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1314,9% артилерійських систем (з них 11,8% за минулий тиждень),

156,1% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

96,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:40 Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих безпілотників під час російської атаки Миколаївської області, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

09:35 Російські війська за добу здійснили 629 обстрілів по 40 населеним пунктам Запорізької області, одна людина загинула і одна постраждала, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Внаслідок російської атаки Одеси вночі загинули дві людини та ще 14 постраждали, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

09:20 Систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправам через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ, повідомили в Генштабі. Логістика наших військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА. Командуванням 14 окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади. З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень, зокрема, усунуто з посади командира 14 омбр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу. Командиром 14 омбр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов. За результатами виявлених порушень після прийняття посад новопризначеними командирами бригади та корпусу відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6620 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів в Дніпропетровській області – Просяна, Писанці; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Лісне, Зорівка, Новомиколаївка, Воздвижівка, Долинка, Любицьке, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Зелена Долина, Червона Криниця, Оріхів, Григорівка. За минулу добу авіація Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора противник чотири рази атакував підрозділи наших захисників, завдав одного авіаудару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у напрямках населених пунктів Зелене, Лиман, Бочкове та в районі населеного пункту Синельникове. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Радьківка, Подоли, Курилівка, Новоосинове та Глушківка. На Лиманському напрямку противник чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 18 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Білицького, Мирного й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник атакував 12 разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Калинівське, Злагода, Тернове, Вороне та у бік Олександрограда, Лісного. На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Староукраїнка, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське, Зелене. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед в бік Приморського та в районі Плавнів. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три штурмові дії в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також ворог втратив чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 1175 безпілотних літальних апаратів, 129 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін безпосередньо відреагував на скарги щодо перебоїв у роботі мобільного інтернету в Росії, виправдавши їх необхідністю для забезпечення внутрішньої безпеки країни та висунувши умови, щоб підготувати росіян до подальших обмежень.

• Кремль продовжує створювати умови для можливої майбутньої агресії проти країн Балтії.

• Вночі з 22 на 23 квітня російські війська завдали удару по житловому будинку в місті Дніпро, в результаті чого загинули щонайменше троє цивільних осіб і щонайменше 10 отримали поранення.

• 23 квітня Європейська Рада ухвалила останній законодавчий акт, що закріплює безвідсоткову позику ЄС для України у розмірі 90 млрд євро (приблизно 105 млрд доларів), яку ЄР спочатку схвалила у грудні 2025 року.

• Протягом ночі Росія запустила 155 дронів проти України. Українські війська завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі в Нижньогородській та Самарській областях, а також по системі протиповітряної оборони в Брянській області.