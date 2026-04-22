1519-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 У ніч на 22 квітня (з 18:00 21 квітня) противник атакував 215 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 140 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1594 із 1786 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1312,0% артилерійських систем (з них 15,3% за минулий тиждень),

155,7% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

96,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали шестеро людей і одна загинула, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Російські війська в ніч на середу атакували безпілотниками залізницю в Запоріжжі, загинув помічник машиніста, машиніста госпіталізували, повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

09:30 Зафіксовано 33 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога Сумщини протягом минулої доби, повідомили в Національній поліції. Під обстрілом були 29 населених пунктів області.

09:25 Російська армія знову масовано атакувала Одесу безпілотниками, зокрема, по портовій інфраструктурі, є пошкодження, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:20 Зафіксовано влучання безпілотника типу "Молнія" в інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 231 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7067 дронів–камікадзе та здійснив 2810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Яструбщина, Павлівка; в Дніпропетровській області – Маломихайлівка, Коломийці, Гаврилівка, Новоолександрівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Пологи, Копані, Святопетрівка, Лісне, Новоселівка, Чарівне, Юрківка та Оріхів. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в бік Бочкового, Охрімівки та Стариці. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Новоосинового та в бік Курилівки, Петропавлівки, Глушківки. На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва, Новосергіївка та Зарічне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та Різниківки. На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти сім разів атакували в районах Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського, Удачного та Маркового. На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Василівка та Гришине. На Олександрівському напрямку противник атакував 15 разів у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Злагода, Андріївка-Клевцове та у бік Калинівського На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Залізничного, Святопетрівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в бік в Щербаків, Плавнів, Степногірська та Проморська. На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий, о. Круглик. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також ворог втратив танк, сім бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 1026 безпілотних літальних апаратів та 162 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал армії Герасимов продовжує робити значно перебільшені заяви про просування російських військ на тлі їхніх невдалих результатів у ході триваючої наступальної операції весна-літо 2026 року.

• Навіть найдоброзичливіші тлумачення інших російських джерел не підтверджують тверджень Герасимова.

• Ймовірно, Герасимов намагається приховати розчаровуючий брак прогресу, якого Росія досі не досягла у своїй наступальній операції весна-літо 2026 року.

• Кремль продовжує свої зусилля з мілітаризації російського суспільства та призначення лояльних ветеранів на керівні посади напередодні виборів до держдуми Росії у вересні 2026 року.

• Удари українських безпілотників великої дальності продовжують мати значний вплив на видобуток нафти в Росії.