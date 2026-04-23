1520-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 155 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (90%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1097 із 1282 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

347,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

140,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1313,9% артилерійських систем (з них 13,4% за минулий тиждень),

156,0% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

96,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Впродовж доби російські війська завдали 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області, поранено одну людину, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:35 У селищі Текстильному на Херсонщині російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на сміттєвоз, унаслідок чого поранено працівника комунального підприємства, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

09:25 Внаслідок російської атаки в Дніпрі виникли пожежі в різних районах міста, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, загинуло дві людини, 10 людей поранено, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 73 авіаційні удари скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9096 дронів-камікадзе та здійснив 3231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Чернацьке, Вільна Слобода Сумської області; Іванівка, Копані, Лісне Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка, Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб, здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Лиман та в напрямку населених пунктів Бочкове та Охрімівка. На Куп’янському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка. На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве та Діброва. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя. На Краматорському напрямку загарбники два рази атакували в районі Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Іллінівки та в бік Новодмитрівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Муравка, Котлине, Удачне та в бік Кучерового Яру. На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Тернове, Олександроград, Вороне та Калинівське. На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове. На Оріхівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка. На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири штурмові дії в бік Антонівського мосту, поблизу островів Білогрудий та Круглик. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують чинити ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1941 безпілотний літальний апарат, 202 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує використовувати давно усталені неправдиві наративи про те, що український уряд обмежує релігійні свободи як моральне виправдання своєї затяжної війни в Україні.

• Президент Росії Путін надав Академії ФСБ Росії почесне звання імені Дзержинського на честь організатора радянської кампанії масових арештів і страт.