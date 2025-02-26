1099-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська в Україну, щоб гарантувати перемир'я, заявив міністр Франції Ерік Ломбард, зазначивши:

"Якщо ми хочемо, щоб припинення вогню дотримувалися, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити."

10:20 Папа Франціск продовжує лікування від пневмонії у лікарні "Агостіно Джемеллі", де перебуває уже 12 днів, його стан стабільний:

"Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними. Увечері йому зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Прогноз залишається стриманим. Вранці, після прийняття Євхаристії, він відновив свою трудову діяльність"

10:15 Президент США Дональд Трамп специфічно анонсував підписання 28 лютого угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин, під час візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, зазначивши, що Україна натомість отримає "350 мільярдів доларів і право боротися далі":

"Я чув, що він приїжджає в п’ятницю. Звичайно, я не проти, якщо він захоче. І якщо він захоче підписати її разом зі мною – будь ласка. Я розумію, що це велика угода, дуже велика … можливо, угода на трильйон доларів. Це може бути що завгодно, адже мова йде про рідкісноземельні метали та інші ресурси. Ми хочемо бути захищеними, ми хочемо повернути ці гроші. Війна не повинна була статися, але вона сталася, і тепер ми маємо її вирішити. Американські платники податків нарешті отримають свої гроші назад. Послухайте, Україна... Я скажу – вони дуже хоробрі, вони хороші солдати, але без Сполучених Штатів, наших грошей і військової техніки ця війна закінчилася б дуже швидко. Ми хочемо поставити Україну на ноги".

10:10 Високопосадовці Державного департаменту США складають список додаткових винятків для України із заморожування зовнішньої допомоги, які можуть надати країні доступ до певної економічної та безпекової допомоги, що наразі призупинена, пише Politico.

10:05 Внаслідок російської дронової атаки у Бучанському районі Київської області одна людина загинула та ще двоє дістали поранення, повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 гаражних приміщення, 3 автомобілі знищено та 8 пошкоджено.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

298,2% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

122,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

768,8% артилерійських систем (з них 9,0% за минулий тиждень),

117,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

76,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

643,1% автомобільної техніки (з них 12,4% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Глухів Сумської області; Золочів, Уди, Ємці, Моначинівка Харківської області; Краматорськ, Костянтинівка, Слов’янськ, Торецьк, Лисівка, Покровськ, Новопавлівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Степове Запорізької області; Новотягинка Херсонської області. За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС російських загарбників. Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку. На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки. На Сіверському напрямку ворог проводив сім наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке. П’ять спроб ворога просунутись вперед в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки відбили Сили оборони на Оріхівському напрямку. Один раз безрезультатно ворог атакував позиції наших військ на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, скинули 26 КАБ, здійснили 469 артилерійських обстрілів. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, два засоби ППО, 194 БпЛА та 120 автомобілів окупантів.

09:20 Вночі (із 19:00) противник атакував 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків) – разом – 99%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

За минулі сім днів було збито 743 із 1325 запущених по Україні БПЛА, ще 558 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 98%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін неявно визнав президента України Володимира Зеленського легітимним президентом України і майбутнім партнером Росії по переговорах, одночасно просуваючи нову інформаційну операцію, яка має на меті дестабілізувати українське суспільство і українську армію зсередини.

• Путін спробував використати нову мову для переформулювання закликів до зміни режиму в Україні, які він вимагає з 2021 року.

• Путін запропонував укласти угоду зі Сполученими Штатами щодо російських рідкоземельних мінералів як частину зусиль, спрямованих на те, щоб перебити ставку України в цьому питанні і підштовхнути Сполучені Штати до прийняття російських пропозицій щодо економічних заходів замість будь-яких фактичних поступок Росії щодо України.

• Путін намагався стверджувати, що він підтримує участь Європи в переговорах щодо України, водночас продовжуючи демонструвати своє небажання йти на поступки і, схоже, пропонуючи російських союзників як можливих майбутніх учасників переговорів.

• Кремлівські чиновники продовжують використовувати дипломатичну взаємодію з союзниками Росії для посилення наративу Москви про те, що Росія вторглася в Україну, щоб захистити російськомовні меншини в Україні.

• Делегація Трудової партії Північної Кореї прибула до Москви 25 лютого на запрошення російської правлячої партії «Єдина Росія» на тлі повідомлень про те, що Північна Корея може постачати більше матеріалів до Росії.

• Західні офіційні особи продовжують підкреслювати масштаби європейської військової допомоги Україні.

• Влада Самарської області зменшила одноразові виплати солдатам, які підписують контракти на військову службу з міністерством оборони Росії, після тимчасового збільшення цих виплат у січні 2025 року.

• Російська служба BBC повідомила 25 лютого, що в Україні воюють понад 100 російських урядовців, військових і силовиків, звинувачених і засуджених за різними звинуваченнями в корупції.

• Кремль продовжує використовувати свою програму «Час героїв», яка призначає ветеранів війни в Україні на державні посади, для формування нової російської еліти, що складається з лояльних і ультранаціоналістично налаштованих ветеранів, які продовжуватимуть мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі.

• Росія може знову відкрити базу підводних човнів радянських часів в окупованому Криму.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: