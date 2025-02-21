1094-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:35 Вночі (із 19:00) противник атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово РФ, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із ТОТ Криму.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 98%.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.
За минулі сім днів було збито 587 із 1024 запущених по Україні БПЛА, ще 413 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 98%).
08:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
296,6% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),
121,7% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),
761,5% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),
116,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),
75,9% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),
29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
633,1% автомобільної техніки (з них 12,1% за минулий тиждень).
08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Вчора відбулось 121 боєзіткнення.
Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч та Клинова-Новоселівка.
Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та десять артилерійських систем російських загарбників.
На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного.
Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі.
На Сіверському напрямку, поблизу Білогорівки, наші оборонці успішно відбили дві ворожі атаки.
Чотири спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька.
Тридцять чотири атаки відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного окупанти 12 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Отримали відсіч.
На Гуляйпільському напрямку противник тричі намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки та Степового.
На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 29 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 19 авіаударів, скинув 25 КАБ та здійснив 479 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 135 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 143 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
08:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
07:40 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
07:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Газета Financial Times опублікувала 20 лютого розслідування, яке підтверджує давню оцінку ISW, що російське військове командування є або співучасником, або безпосередньо дозволяє своїм підлеглим страчувати українських військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права.
• Розслідування FT припускає, що більш високопоставлені російські командири також можуть бути причетні до віддачі наказів про страту українських військовополонених.
• Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що північнокорейські війська проводять спільні операції з російськими військами в Курській області і набувають нових бойових можливостей.
• Спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог 20 лютого зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.
• Кремль, ймовірно, намагається представити Китайську Народну Республіку як таку, що більше поділяє його позицію щодо війни в Україні, ніж готова публічно заявити.
• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Покровська, а російські війська - поблизу Покровська та Великої Новосілки.
• За повідомленнями, Росія збільшує виробництво планерних бомб і модернізує свої крилаті ракети.
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
21.02.2025
Станом на 22:00 відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав трьох ракетних ударів (16 ракет), 65 авіаційних ударів, скинувши при цьому 88 КАБ, застосував 1096 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Харківському напрямку ворог три рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, атакуючи у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.
П’ять атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Загризового та Петропавлівки, ще дві атаки тривають.
Три атаки загарбників зупинили українські воїни поблизу Ямполівки та Колодязів на Лиманському напрямку, точаться ще два бої.
На Сіверському напрямку противник здійснив дві спроби наступати в районі Білогорівки, бої завершено без успіху для окупантів.
На Краматорському напрямку наші захисники відбивали дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки, одна з них ще триває.
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.
Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 31 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають шість боєзіткнень.
За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 156 та поранили 139 окупантів. Знищено вісім автомобілів, три мотоцикли, генератор, чотири антени БпЛА, гармату, квадрацикл, одну МТЛБ, засіб РЕБ та термінал “Starlink”, також значно пошкоджено два автомобілі та одну гармату окупантів.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного. Ще одне боєзіткнення триває.
На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував в районах Новополя та Новосілки, один бій триває дотепер.
На Оріхівському напрямку російські загарбники три рази йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та Степового. Одне боєзіткнення продовжується.
На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 29 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони, крім того, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.
Сьогодні відзначимо українських воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 406-ої окремої артилерійської бригади, 100-ої окремої механізованої бригади, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.