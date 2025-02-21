1094-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:35 Вночі (із 19:00) противник атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово РФ, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із ТОТ Криму.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 98%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

За минулі сім днів було збито 587 із 1024 запущених по Україні БПЛА, ще 413 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 98%).

08:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

296,6% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

121,7% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

761,5% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

116,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

75,9% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

633,1% автомобільної техніки (з них 12,1% за минулий тиждень).

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Вчора відбулось 121 боєзіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч та Клинова-Новоселівка. Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та десять артилерійських систем російських загарбників. На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного. Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі. На Сіверському напрямку, поблизу Білогорівки, наші оборонці успішно відбили дві ворожі атаки. Чотири спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку. На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька. Тридцять чотири атаки відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного окупанти 12 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Отримали відсіч. На Гуляйпільському напрямку противник тричі намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки та Степового. На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 29 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 19 авіаударів, скинув 25 КАБ та здійснив 479 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 135 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 143 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:40 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Газета Financial Times опублікувала 20 лютого розслідування, яке підтверджує давню оцінку ISW, що російське військове командування є або співучасником, або безпосередньо дозволяє своїм підлеглим страчувати українських військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права.

• Розслідування FT припускає, що більш високопоставлені російські командири також можуть бути причетні до віддачі наказів про страту українських військовополонених.

• Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що північнокорейські війська проводять спільні операції з російськими військами в Курській області і набувають нових бойових можливостей.

• Спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог 20 лютого зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

• Кремль, ймовірно, намагається представити Китайську Народну Республіку як таку, що більше поділяє його позицію щодо війни в Україні, ніж готова публічно заявити.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Покровська, а російські війська - поблизу Покровська та Великої Новосілки.

• За повідомленнями, Росія збільшує виробництво планерних бомб і модернізує свої крилаті ракети.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: