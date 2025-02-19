1092-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

295,9% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

121,6% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

757,8% артилерійських систем (з них 10,2% за минулий тиждень),

116,0% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

75,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

628,5% автомобільної техніки (з них 12,2% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосував 4 ракети та скинув 144 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2386 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Ромашкове, Марчихина Буда, Черкаська Лозова, Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки. Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників. На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямках населених пунктів Мала Шапківка та Тополі. Вчора на Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка. На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Білогорівка, Григорівка та Верхньокам’янське, наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки. Три спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного зупинили українські воїни на Краматорському напрямку. На Торецькому напрямку ворог 18 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки. П’ятдесят атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького окупанти 17 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів робив спроби просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів десять штурмів позицій українських підрозділів, завдав 35 авіаударів, скинувши 44 КАБ, та здійснив 502 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 19 танків, 23 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 175 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:30 Державний секретар США Марко Рубіо в розмові з європейськими союзниками заспокоїв, що адміністрація Дональда Трампа збереже санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні, пише Bloomberg.

09:25 Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила про розмову з державним секретарем США Марком Рубіо:

"Разом із європейськими міністрами закордонних справ я спілкувалася з секретарем Рубіо після його переговорів в Ер-Ріяді. Росія намагатиметься нас розділити. Не йдімо в їхні пастки"

09:20 Російські війська масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали 3 дорослих і дитина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та авто, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

09:15 Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який відіграє для російської армії важливу роль у забезпеченні паливом і є частиною логістики військ, повідомив керівник Центра протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко, додавши, що завод після атаки припинив роботу.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські та американські офіційні особи 18 лютого зустрілися в Саудівській Аравії для двосторонніх переговорів про війну в Україні, але Росія далі не демонструє жодних ознак того, що вона готова піти на будь-які значущі поступки щодо України, як це оцінюють західні розвідки та американські офіційні особи відповідно до давньої оцінки ISW.

• Багато нещодавніх російських заяв свідчать про те, що Кремль залишається незацікавленим у добросовісних переговорах і зберігає свою мету – знищити українську державу, при цьому Кремль не дав жодних публічних ознак того, що він готовий піти на суттєві компроміси.

• Російські посадовці на двосторонній зустрічі продовжували сигналізувати про небажання Кремля вести переговори щодо війни в Україні та рішучість у досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

• Зеленський, на відміну від кремлівських чиновників, продовжує демонструвати готовність України до компромісів задля досягнення тривалого припинення війни.

• Російські офіційні особи в Саудівській Аравії розпочали те, що, ймовірно, буде тривалою спробою підштовхнути Сполучені Штати до прийняття російських пропозицій щодо економічних та інвестиційних заходів замість будь-яких реальних поступок Росії щодо України.

• Дмітрієв намагався представити запропоновані Росією економічні стимули як більш вигідні для США, ніж для Росії, але насправді Росія потребує економічної допомоги якнайшвидше, щоб запобігти кризі, що насувається у 2025 і 2026 роках.

• Американські чиновники продовжують зустрічатися з європейськими лідерами щодо підтримки України.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед біля Борової, Торецька та Великої Новосілки.

• Російський мілблогер і колишній інструктор «Штурму-З» продовжує скаржитися на те, що відсутність реакції російського військового командування на системні проблеми обмежує просування російських військ під Покровськом.

• Російське опозиційне видання «СОТА» повідомило 18 лютого, що голова Республіки Мордовія Артем Здунов оголосив, що регіональна влада підвищує одноразові виплати призовникам, які підписують контракт з міністерством оборони Росії, з 400 000 рублів (4 369 доларів) до 1,1 мільйона рублів (12 015 доларів).

• Російські війська продовжують відправляти на фронт поранених і непридатних за станом здоров'я солдатів, намагаючись вирішити проблему нестачі особового складу.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: