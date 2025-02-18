1091-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 97%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

За минулі сім днів було збито 543 із 932 запущених по Україні БПЛА, ще 359 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

295,3% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

121,4% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

755,4% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

115,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

75,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

626,0% автомобільної техніки (з них 12,5% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у Долинській, що у Кропивницькому районі, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали одна доросла людина і двоє дітей, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

09:35 Європа готова і хоче очолити надання гарантій безпеки Україні і зобов'язання є чіткими, заявив за підсумками неформальної зустрічі європейських лідерів в Парижі генсек НАТО Марк Рютте.

09:30 На організованій Еммануелем Макроном після оголошення США про початок переговорів із Росією щодо припинення війни в Україні без участі Європи та Києва екстреній зустрічі попри тривалі дискусії, європейські лідери не змогли досягти консенсусу з ключових питань, зокрема щодо відправки військ до України та гарантій безпеки, пише Politico.

09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 КАБ, залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка Харківської області; Костянтинівка, Покровськ, Олексіївка, Костянтинопіль, Багатир, Іванопілля, Дніпроенергія Донецької області; Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників. На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зарічного та Ямполівки. На Сіверському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ в районі Часового Яру. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог п’ять разів атакував українські підрозділи біля Торецька. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки. В Курській області минулої доби українські воїни відбили 13 атак загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 30 КАБ та здійснив 573 обстріли, 11 з яких - із РСЗВ. На решті напрямків противник активних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, дві одиниці РСЗВ, засіб ППО, 181 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 74 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль повторив свої вимоги, щоб Україна передала Росії додаткові території на сході та півдні України та розпустила українські війська в майбутньому, продовжуючи посилатися на те, що Кремль не бажає йти на територіальні поступки в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

• Лавров і Небензя також категорично відкинули участь Європи в майбутніх мирних переговорах і звинуватили європейські країни в агресивному ставленні до Росії.

• Схоже, що Кремль також повертається до попередніх вимог Путіна та інформаційних операцій, спрямованих на делегітимізацію України та її уряду в очах Заходу – зокрема, напередодні двосторонньої зустрічі Росії та США 18 лютого в Саудівській Аравії.

• До складу російської делегації, яка візьме участь у російсько-американських переговорах у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 лютого, не входить один із членів найближчого оточення президента Росії Путіна, якого називали ймовірним переговірником.

• Українські війська продовжують наносити удари з безпілотників по російських енергетичних об'єктах, що забезпечують російську армію.

• Російське командування продовжує віддавати накази про страту українських військовополонених на лінії фронту.

• Невідомі джерела повідомили агентству Bloomberg, що Росія, схоже, наближається до угоди з сирійським тимчасовим урядом про збереження «зменшеної» військової присутності в Сирії.

• Російська окупаційна влада продовжує порушувати Женевську конвенцію, мобілізовуючи цивільне населення окупованої України на службу в російську армію.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: