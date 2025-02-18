1091-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Криму.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 97%.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.
За минулі сім днів було збито 543 із 932 запущених по Україні БПЛА, ще 359 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
295,3% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),
121,4% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),
755,4% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),
115,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
75,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),
29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
626,0% автомобільної техніки (з них 12,5% за минулий тиждень).
09:40 Вночі російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у Долинській, що у Кропивницькому районі, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали одна доросла людина і двоє дітей, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
09:35 Європа готова і хоче очолити надання гарантій безпеки Україні і зобов'язання є чіткими, заявив за підсумками неформальної зустрічі європейських лідерів в Парижі генсек НАТО Марк Рютте.
09:30 На організованій Еммануелем Макроном після оголошення США про початок переговорів із Росією щодо припинення війни в Україні без участі Європи та Києва екстреній зустрічі попри тривалі дискусії, європейські лідери не змогли досягти консенсусу з ключових питань, зокрема щодо відправки військ до України та гарантій безпеки, пише Politico.
09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 КАБ, залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню.
Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка Харківської області; Костянтинівка, Покровськ, Олексіївка, Костянтинопіль, Багатир, Іванопілля, Дніпроенергія Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників.
На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.
На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зарічного та Ямполівки.
На Сіверському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ в районі Часового Яру.
Минулої доби на Торецькому напрямку ворог п’ять разів атакував українські підрозділи біля Торецька.
На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.
В Курській області минулої доби українські воїни відбили 13 атак загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 30 КАБ та здійснив 573 обстріли, 11 з яких - із РСЗВ.
На решті напрямків противник активних наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, дві одиниці РСЗВ, засіб ППО, 181 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 74 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Кремль повторив свої вимоги, щоб Україна передала Росії додаткові території на сході та півдні України та розпустила українські війська в майбутньому, продовжуючи посилатися на те, що Кремль не бажає йти на територіальні поступки в будь-яких майбутніх мирних переговорах.
• Лавров і Небензя також категорично відкинули участь Європи в майбутніх мирних переговорах і звинуватили європейські країни в агресивному ставленні до Росії.
• Схоже, що Кремль також повертається до попередніх вимог Путіна та інформаційних операцій, спрямованих на делегітимізацію України та її уряду в очах Заходу – зокрема, напередодні двосторонньої зустрічі Росії та США 18 лютого в Саудівській Аравії.
• До складу російської делегації, яка візьме участь у російсько-американських переговорах у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 лютого, не входить один із членів найближчого оточення президента Росії Путіна, якого називали ймовірним переговірником.
• Українські війська продовжують наносити удари з безпілотників по російських енергетичних об'єктах, що забезпечують російську армію.
• Російське командування продовжує віддавати накази про страту українських військовополонених на лінії фронту.
• Невідомі джерела повідомили агентству Bloomberg, що Росія, схоже, наближається до угоди з сирійським тимчасовим урядом про збереження «зменшеної» військової присутності в Сирії.
• Російська окупаційна влада продовжує порушувати Женевську конвенцію, мобілізовуючи цивільне населення окупованої України на службу в російську армію.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
18.02.2025
Станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням двох ракет та 53 авіаційних ударів, застосувавши 67 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1067 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тополь, Сили оборони успішно відбили три спроби агресора просунутися вперед.
На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій біля Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Українські підрозділи відбили всі атаки ворога.
На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки. Отримали відсіч.
На Сіверському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Білогорівки, успіху не мав.
З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та Васюківки, дві спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, триває три боєзіткнення.
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі триває два бої.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 325 окупантів, з них 163 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, сім БпЛА, важку вогнеметну систему “ТОС-2” та дві одиниці автомобільної техніки, також пошкодили два автомобілі, мотоцикл, дві антени управління БпЛА та три артилерійські системи.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 21 атаку загарбників в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Бої не вщухають у п’яти локаціях.
На Оріхівському напрямку українські захисники за сьогодні відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.
На Курщині Сили оборони відбили вісім штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають два боєзіткнення.
На інших напрямках — без особливих змін.
Сьогодні варто відзначити воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони “Дике Поле” та 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.