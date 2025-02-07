1080-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

291,6% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

119,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

739,5% артилерійських систем (з них 9,5% за минулий тиждень),

114,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

74,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

603,2% автомобільної техніки (з них 11,3% за минулий тиждень).

09:55 Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції США, щоб РФ поклала край війні проти України, заявив спецпосланець американського президента Дональда Трампа з питань українського врегулювання Кіт Келлогг у коментарі New York Post, зазначивши, що застосування санкцій проти РФ на поточний момент оцінюється "тільки на трійку" за десятибальною шкалою болючості економічного тиску.

09:45 Внаслідок російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 138 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2829 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 94 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Дмитрівка, Мала Рибиця Сумської області; Сіверськ, Званівка, Бондарне, Новоолександрівка, Одрадне, Новосілка, Новий Комар, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області, а також по місту Запоріжжя. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу і техніки та гармату російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів. На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак на позиції наших військ поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного. На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили п’ять атак росіян. Крім цього, ворог завдав 47 авіаційних ударів, із застосуванням 76 керованих бомб, а також здійснив 612 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, засіб протиповітряної оборони, 116 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська розпочали нову серію батальйонних механізованих атак у Курській області і 6 лютого просунулися до п'яти кілометрів углиб російських позицій на південний схід від Суджі, Курська область.

• Президент Росії Путін 5 лютого похвалив елітні російські підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти, які захищають Курську область, підкресливши той факт, що українське вторгнення з 6 серпня 2024 року зосередило в Курській області приблизно до армії загальновійськових російських з'єднань.

• Українські офіційні особи надали додаткові подробиці про українську операцію в Курській області в піврічницю вторгнення.

• Російське державне опитування свідчить, що російська громадськість зберігає високий рівень підтримки війни в Україні, незважаючи на зростаючі виклики.

• Північна Корея, схоже, використовує свій союз з Росією для того, щоб використати війну в Україні як випробувальний полігон для вдосконалення своїх ракетних технологій і ширшого військового потенціалу.

• Українські війська в ніч з 5 на 6 лютого завдали удару по авіабазі в Краснодарському краї в рамках триваючої кампанії з нанесення ударів по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах.

• Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні.

• Президент Росії Путін 6 лютого призначив заступника міністра транспорту Дмитра Баканова замість Юрія Борисова на посаду керівника державного російського космічного агентства «Роскосмос».

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області і повернули втрачені позиції під Кураховим.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Часів Яру та Курахового.

• Російська влада продовжує збільшувати соціальні виплати російським військовослужбовцям, що, ймовірно, має сприяти їхньому подальшому призову на військову службу.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: