1072-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці – на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина зниження рівня споживання – підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

10:10 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 81%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БпЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах.

За минулі сім днів було збито 309 із 533 запущених по Україні БПЛА, ще 161 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

289,1% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

118,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

727,4% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

113,8% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

588,9% автомобільної техніки (з них 7,7% за минулий тиждень).

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 43 авіаційних удари, скинувши 96 КАБ, застосував 2120 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив більш ніж п’ять тисяч триста обстрілів, з них 90 - із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Басівка, Веселівка, Новомиколаївка, Мала Корчаківка, Висока Яруга, Костянтинівка, Білицьке, Одрадне, Новопавлівка та Запорізьке. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкти російських загарбників. На Харківському напрямку, за уточненою інформацією, ворог наступальних дій не проводив. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини. На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, здійснює перманентні обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з усіх наявних видів озброєння, активно застосовує ударні БпЛА. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 35 керованих бомб, також здійснив 426 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, із яких 12 - з РСЗВ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та БпЛА по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 85 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають один російський корабель, ракетоносії відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін заявив, що військова допомога Заходу залишається життєво важливою для здатності України утримувати оборону проти російської агресії.

• Давня теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України, і лише непохитна підтримка Заходу і послідовне надання західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї теорії і визнати необхідність поступок, необхідних для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи і України.

• Путін вказав, що не розглядатиме будь-яку мирну угоду з Україною як обов'язкову до виконання, заявивши, що український уряд або не бажає, або не може скасувати указ президента України від 2022 року про заборону переговорів з Путіним.

• Заяви Путіна про заперечення легітимності українського уряду і можливої майбутньої мирної угоди створюють для Росії умови для виправдання порушення будь-яких майбутніх угод з Україною.

• Путін продовжує докладати зусиль, щоб примусити президента США Дональда Трампа до двосторонніх переговорів, які виключають Україну, нав'язати Трампу бажані для нього рамки переговорів і змусити Трампа мимоволі підтримати триваючі російські інформаційні операції про нелегітимність нинішнього українського уряду.

• У ніч з 28 на 29 січня українські війська завдали удару з безпілотника по російському нафтопереробному заводу в Кстово Нижегородської області і, за повідомленнями, по російському арсеналу в Тверській області.

• Міністерство оборони Росії підтвердило в повідомленні від 29 січня, що генерал-лейтенант Санчик є командувачем Південного угруповання російських військ.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Торецька, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Лиману, Часів Яру, Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки, Роботного та у Дніпровському напрямку.

• Рівень набору добровольців у Москві різко знизився, оскільки російські громадяни все більше не бажають служити в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: