1017-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Споживання електроенергії залишається високим і відповідає сезонним показникам, станом на 09:30 його рівень був таким же, як у цей же час вчора, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вдень – теж на тому ж рівні, що й попереднього дня.

11:00 Естонський оборонний стартап "Frankenburg Technologies" у наступному році розпочне тестування зенітних ракет Mark 1 на полі бою в Україні. Компанія, яку називають одним із провідних європейських стартапів у сфері оборонних технологій, створила ракети, здатні збивати іранські дрони Shahed на висоті до двох кілометрів. Головною інновацією є те, що ці ракети оснащені штучним інтелектом для автономного наведення на ціль. Виробництво розпочнеться з кількох десятків одиниць на тиждень, а до третього кварталу наступного року збільшиться до сотень ракет щотижня; випробування мають підтвердити ефективність системи в реальних бойових умовах.

10:45 Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС значною мірою відновили виробництво електроенергії після тимчасового зниження потужностей минулого тижня через російські обстріли, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

10:25 Під час наступу Сил оборони у Курській області втрати України були вдвічі менші, ніж у росіян, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі "Операція Курськ. Як це було насправді з перших уст".

10:05 Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах Київщини пошкоджено 8 приватних будинків, гаражне приміщення та господарську будівлю. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.





10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

278,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

112,5% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

513,5% автомобільної техніки (з них 7,8% за минулий тиждень),

683,0% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

71,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 24 авіаудари, скинувши 31 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Кругле, Петропавлівка, Богуславка, Лиман, Лозова, Костянтинопіль, Комар, Времівка. Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу противника. На Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі Тихого. На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та у Серебрянському Лісництві. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог докладав у районах Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. На Времівському напрямку противник здійснив 37 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку. На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито одну ворожу атаку в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 492 артилерійські обстріли. Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 46 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 46 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 56 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спецтехніки окупантів.

09:25 Вночі сили оборони знищили понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву, в одному з районів зафіксували падіння уламків БпЛА без серйозних руйнувань та потерпілих, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі і сумарно тривала 4 години.

09:20 Вночі (із 20:00) росіяни атакували Україну 53 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (район пусків: Орел РФ). Станом на 07:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

За минулі сім днів було збито 205 із 373 запущених по Україні БПЛА, ще 156 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракет на борту нема, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі для досягнення тактичних успіхів у західній частині Донецької області на шкоду поточним воєнним зусиллям Росії та середньостроковій життєздатності російської економіки.

• Обмежені трудові ресурси Росії, найімовірніше, не зможуть витримати такий рівень втрат у середньостроковій перспективі, а подальша військова підтримка України з боку Заходу залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла завдавати втрат такими темпами.

• Начальник російського Генерального штабу генерал армії Гєрасімов зірвав інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити удар балістичними ракетами «Орешник» по Україні 21 листопада як оборонну відповідь на дозвіл США завдавати удари по Росії ракетами ATACMS, наданими Сполученими Штатами.

• Російсько-північнокорейська військова співпраця, ймовірно, продовжить інтенсифікуватися в найближчі місяці після формального початку дії угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами 4 грудня.

• Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує публічно позиціонувати себе як захисник мігрантів і російських етнічних меншин на противагу іншим високопоставленим російським силовикам. Це свідчить про те, що серед російських високопосадовців можуть зростати розбіжності щодо зусиль президента Росії Путіна з просування інклюзивного російського громадянського націоналізму, який забезпечує міжетнічну та міжрелігійну гармонію в Росії.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед у Курській та північній частині Харківської області, а російські війська – на Торецькому, Курахівському та Вугледарському напрямках.

• За повідомленнями, російські війська все частіше залучають жінок до виконання бойових і логістичних функцій.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: