ХДС/ХСС залишається лідером електоральної популярності в Німеччині.

А лідером зростання рейтингу, згідно зі свіжим опитуванням, є «Альтернатива для Німеччини».

Перше опитування громадської думки в Німеччині, проведене демоскопічним інститутом Insa після розпаду урядової коаліції, засвідчує, що підтримка «канцлерської» Соціал-демократичної партії (СДПН) зафіксована на рівні 15,5 відсотка. Про це повідомила німецька щоденна газета Bild. СДПН втратила півтора відсотка порівняно з дослідженням, проведеним наприкінці жовтня. Інші парламентські партії демонструють зростання популярності.

Лідером рейтингу, як і очікувалося, залишається блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС). На його підтримку висловилися 32,5 відсотка респондентів. Таким чином християнські демократи підвищили свій показник на пів процентного пункту.

А от хто найбільше виграв за два тижні, то це ксенофобська прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Від жовтня її рейтинг зріс на півтора відсотка. Нині за партію готові проголосувати 19,5 відсотка німецьких виборців.

Директор інституту Insa Герман Бінкерт (Hermann Binkert) називає дві причини зростання рейтингу «Альтернативи». Перша – розпад урядової «світлофорної» коаліції, друга – перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Зелені підвищили свою підтримку на один процентний пункт, досягнувши електорального рейтингу 11,5%.

Зріс рейтинг і Вільної демократичної партії. Тож вихід з урядової коаліції пішов їй на користь з огляду на те, що федеральний уряд чимраз більше втрачав популярність у суспільстві. Нині лібералів підтримують п’ять відсотків німців, що означає зростання на 0,5 процентного пункту.

Якщо ж розглянути рейтинг популярності окремих політиків, то чинний бундесканцлер Олаф Шольц посідає в ньому ганебне 19 місце з 20 осіб. Він набрав лише 32,7 бала (зниження на один бал порівняно з опитуванням до розпаду коаліції). Гіршого результату досяг лише Тіно Чрупалла (Tino Chrupalla) з AfD. Міністр фінансів ліберал Крістіан Лінднер (Christian Lindner), якого Шольц відправив до демісії, випереджає самого канцлера на три позиції (34,8 бала).

Голова опозиційної ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який, за прогнозами експертів, має найбільше шансів стати наступним бундесканцлером, здобув лише четверту позицію в списку найпопулярніших німецьких політиків. Його рейтинг – 43,4 бала.

А от лідерство в рейтингу зберіг міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Щобільше, він покращив свою позицію ще на два пункти. Нині його рейтинг – 53,1 бала, тобто на понад 20 балів більше, ніж у його боса Шольца.

Нині в СДПН проходять дебати щодо визначення нового партійного кандидата в бундесканцлери. Найімовірніше, що ним стане саме Пісторіус.

Нагадаємо, що напередодні СДПН, «зелені» й опозиційні християнські демократи домовилися про проведення дострокових виборів до Бундестаґу 23 лютого 2025 року. Проте остаточне рішення про дату проведення позачергових виборів має ухвалити президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, він же повинен розпустити парламент.