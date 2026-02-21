Фрідріха Мерца переобрано головою ХДС.

На з'їзді партії його кандидатуру підтримали понад 90 відсотків делегатів.

 

 

Бундесканцлера Німеччини Фрідріха Мерца переобрано на посаді голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС).  Під час голосування на з'їзді партії, який проходить у Штутґарті, в п'ятницю, 20 лютого, він заручився підтримкою 91,17 відсотка делегатів. Про це повідомило видання Der Spiegel.

 

У голосуванні взяли участь 977 з 1001 зареєстрованого делегата. За Мерца проголосували 878 делегатів, проти висловилися 85. Утрималися 14 делегатів, і їхні бюлетені, згідно з встановленою у ХДС процедурою, були визнані недійсними.

 

Таким чином можна констатувати, що рівень підтримки Фрідріха Мерца серед однопартійців залишається стабільно високим. На попередньому з'їзді в травні 2024 року він отримав 89,8 відсотка голосів.

 

«Світ перебудовується, Європа перебуває під тиском, а Німеччина користується більшою затребуваністю, ніж будь-коли раніше. Ми несемо відповідальність за всю Німеччину, за всіх її громадян. Нам довірили завдання добре керувати країною», – заявив Мерц під час свого виступу на з’їзді. Він зазначив, що ХДС як партія, яка знову сформує федеральний уряд, стикається з поважними викликами. Серед першочергових завдань бундесканцлер назвав «підтримку економічної потуги країни і її безпеки, забезпечення стійкості держави загального добробуту та єдності суспільства».

 

Фрідріх Мерц – 10-й за рахунком бундесканцлер Німеччини. Вперше він обійняв посаду голови ХДС у 2022 році під час партійного з'їзду, який проходив у зв'язку з пандемією коронавірусу в режимі онлайн. З шостого травня 2025 року він очолює уряд Німеччини.

 

Наразі партія влади ХДС переживає не найкращі часи. Після звитяжних для християнських демократів виборів у лютому 2025 року в опитуваннях громадської думки їхній рейтинг популярності постійно падає. А особисті рейтинги канцлера нині перебувають на найнижчому рівні.

 

21.02.2026

