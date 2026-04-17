Німеччина готується взяти участь в розмінуванні й охороні Ормузької протоки.

Берлін готовий відрядити туди тральщики та авіацію дальньої морської розвідки.

Німеччина готова взяти участь у евентуальній міжнародній місії зі залагодження вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на урядові джерела в Берліні. Німеччина, за словами джерел, має намір продовжити участь у перемовинах щодо військового планування такої операції. А канцлер Фрідріх Мерц у п'ятницю, 17 квітня, візьме участь у міжнародній зустрічі на цю тему в Парижі.

Згідно з повідомленнями, внесок ФРН може полягати в розгортанні Бундесверу в рамках міжнародної операції після закінчення бойових дій та за наявності правової бази, мандата Бундестаґу і життєздатної військової концепції. Мова може йти про розмінування та морську розвідку. Бундесвер має надати для цієї мети катери для пошуку мін, корабель супроводу та розвідувальні літаки.

Бундесканцлер Мерц після зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном (Micheál Martin) заявив, що Німеччина в принципі готова гарантувати безпеку транзитних маршрутів у Перській затоці. Для цього, за його словами, необхідні припинення бойових дій, попереднє перемир'я, міжнародний мандат, рішення уряду ФРН і схвалення Бундестагу. Водночас Мерц зазначив, що «до всього цього ми ще дуже далекі».

На запрошення президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в перемовинах у Парижі також візьме участь прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Інші прихильники евентуальної місії в Перській затоці приєднаються до зустрічі за допомогою відеозв'язку.

Питання про участь у місії американських збройних сил також стане предметом обговорення, повідомив Мерц. «На користь цього є вагомі аргументи, але й у цьому випадку необхідні перемир’я та відповідне рішення уряду ФРН у рамках системи колективної безпеки. І це ми також спільно обговоримо та за необхідності ухвалимо рішення», – додав канцлер.

ВМС Німеччини мають у своєму розпорядженні десять спеціалізованих кораблів для пошуку та знищення мін. Для морської розвідки Бундесвер зможе задіяти військово-морську логістичну базу в Джибуті, яка працює з 2002 року і розташована у стратегічно вигідному місці.