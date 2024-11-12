Позачергові вибори до Бундестаґу відбудуться найімовірніше 23 лютого.

Про це домовилися представники впливових політичних сил парламенту.

Дострокові вибори до німецького Бундестаґу відбудуться 23 лютого 2025 року. Цю дату погодили лідери фракцій опозиційного блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) та правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у вівторок, 12 листопада. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на джерела у партіях.

Ця дата була також узгоджена з партією «Союз 90/зелені», яка ухвалила рішення не виходити з чинної урядової коаліції після того, як бундесканцлер Олаф Шольц відправив до демісії голову Вільної демократичної партії (ВДП), міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера (Christian Lindner) та інших представників цієї політичної сили в уряді.

Очікується, що Шольц на тлі громадського тиску винесе на голосування у Бундестазі питання довіри його уряду не 15 січня, як планувалося спочатку, а вже 16 грудня. Блок ХДС/ХСС вимагав проголосувати це питання вже 13 листопада. Проте перемовники вирішили зійтися на компромісній даті.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Остаточне рішення про дату проведення дострокових виборів до Бундестаґу має ухвалити президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), він же повинен розпустити парламент.