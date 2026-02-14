Рубіо в останній момент скасував зустріч з європейськими лідерами щодо України.

Це рішення, на думку європейців, свідчить про «ослаблення інтересу Вашінґтона» до миротворчих зусиль Є У.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в останній момент скасував зустріч з європейськими лідерами, на якій планувалося обговорити питання війни Росії проти України. Про це повідомила британська газета Financial Times з покликом на свої джерела. За її даними, Рубіо мав у п’ятницю ввечері, 13 лютого, взяти участь у перемовинах у Мюнхені на марґінесі міжнародної конференції з безпеки з лідерами Німеччини, Франції, Польщі, а також з керівництвом Єврокомісії.

Неназваний американський чиновник пояснив відмову Рубіо «кількістю зустрічей, які в нього були заплановані на цей час» у Мюнхені. Інший співрозмовник видання, європейський чиновник, назвав скасування зустрічі «божевільною». Як пише видання, рішення Рубіо, на думку європейців, свідчить про «ослаблення інтересу Вашінґтона» до зусиль Європейської Унії щодо припинення російсько-української війни. Як зазначає Financial Times, адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі більше дистанціюється від своїх європейських союзників і прагне підштовхнути Україну до мирної угоди з Росією.

Один із європейських співрозмовників видання після зустрічі розповів, що без участі голови Держдепартаменту США переговори європейців були «позбавлені змісту». Одночасно повідомляється, що Марко Рубіо провів окрему зустріч із бундесканцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За словами Мерца, центральними темами обговорення були Україна та стан її мирних перемовин з Росією. Крім того, Рубіо високо оцінив зусилля Німеччини щодо зміцнення НАТО, пише Financial Times.

Очікується, що в суботу, 14 лютого, Марко Рубіо зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.