Правлячий ХДС виграв вибори до ляндтаґу Райнлянд-Пфальцу.

Експерти вважають це важливою перемогою бундесканцлера Фрідріха Мерца та його партії.

переможець виборів Ґордон Шнідер

На виборах до ляндтаґу федеральної землі Райнлянд-Пфальц на південному заході Німеччини, які відбулися в неділю, 22 березня, переміг Християнсько-демократичний союз (ХДС). Про це повідомив телеканал ARD з покликом на інформацію земельної виборчої комісії. За її даними, за ХДС проголосували 31% виборців. На другому місці – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка отримала 25,9% голосів.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» опинилася на третьому місці, набравши 19,5% голосів виборців. Це рекорд партії у землі Райнлянд-Пфальц. Партія «Союз 90/Зелені» заручилася підтримкою 7,9% тих, хто проголосував. Решта партій не подолали виборчого бар’єру, отже не потраплять до нового ляндтаґу.

Для порівняння: на минулих виборах до земельного парламенту Райнлянд-Пфальцу, що відбулися 2021 року, партія СДПН набрала 35,7% голосів, ХДС – 27,7%. На третьому місці тоді опинилися «зелені» з 9,3%, а «Альтернатива» зайняла четверту сходинку, отримавши підтримку 8,3% виборців. Це означає, що на нинішніх виборах цій партії вдалося більш ніж подвоїти результат.

Виходячи з актуальних результатів виборів, місця в ляндтазі розподіляться таким чином: ХДС – 39, СДПН – 32, АдН – 24, «зелені» – 10. Тож наступним прем’єр-міністром Райнлянд-Пфальцу найімовірніше стане кандидат від ХДС Ґордон Шнідер (Gordon Schnieder). Він заступить на цій посаді соціал-демократа Александра Швайцера (Alexander Schweitzer).

СДПН незмінно керувала Райнлянд-Пфальцем з 1991 року одноосібно чи разом із різними партнерами з коаліції. 2024 року тодішня прем'єр-міністерка землі, соціал-демократка Малю Драєр (Malu Dreyer) подала до демісії до завершення каденції. Її наступником на посаді голови земельного уряду у складі СДПН, Вільної демократичної партії та «зелених» став Александр Швайцер.

Вибори у Райнлянд-Пфальці – другі з п'яти земельних виборів у 2026 році. Хоча це регіональні вибори зі своїми кандидатами та передвиборчими програмами, вони є індикатором підтримки партій і на федеральному рівні. На перших цьогорічних виборах у Баден-Вюртемберзі, що відбулися восьмого березня, перемогу несподівано здобули «зелені», яких підтримали 30,2% виборців. ХДС посів друге місце із 29,7% голосів. На третьому місці опинилася АдН, яка набрала 18,8% голосів. За СДПН у Баден-Вюртемберзі віддали голоси 5,5% виборців, що стало для цієї партії найгіршим результатом.