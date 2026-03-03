Трамп погрожує припинити торгівлю з Іспанією через непідтримку операції в Ірані.

Він розкритикував Мадрид за відмову надати військові бази американцям.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожує розірвати торговельні відносини з Іспанією, яку назвав «жахливою» країною за її ставлення до американської військової операції проти Ірану. Про це повідомив телеканал Euronews. Мадрид не підтримав удари по іранській території і не дозволив американським силам використати для цього свої військові бази, які перебувають у спільному управлінні.

Іспанська влада заявила, що угода між Мадридом і Вашінґтоном допускає використання військових об'єктів лише «в рамках міжнародної законності». Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав до деескалації напруженості на Близькому Сході та виступив за дипломатичне вирішення проблеми Ірану

Американський президент пригадав, що Мадрид ще раніше відмовився збільшити військові витрати до 5% ВВП. «Вони були єдиною країною в НАТО, яка не погодилася підняти витрати до 5%. Не думаю, що вони погодилися б підняти їх взагалі до якогось рівня. Вони хотіли залишити 2%, і при цьому вони навіть 2% не платять», – нарікав Трамп під час зустрічі з бундесканцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому Домі.

Президент США додав, що американські військовики могли б використовувати іспанські військові бази, не зважаючи на позицію Мадрида. «Ми могли б просто прилетіти та використовувати їх. Ніхто не буде говорити нам не використовувати їх, але нам це і не потрібно», – заявив американський лідер.

Він також висловив здивування позицією Великої Британії, яка вирішила не брати участь у наступальній частині іранської кампанії та обмежилася тільки оборонною підтримкою.