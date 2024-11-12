993-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у вересні 2024 року проявив зацікавленість до двох пунктів Плану перемоги, які, власне, й були на нього орієнтовані, пише Financial Time: заміна частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими військами після війни та розроблена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом ідея залучення американських компаній до розробки критично важливих природніх ресурсів України.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Станом на 6:30 його рівень був на 4% вищим, ніж вчора, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 5,1% більшим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю.

10:50 Під час можливої зустрічі на саміті G20 у Бразилії наступного тижня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер закликатиме Джо Байдена виділити Україні 20 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів ще до вступу Дональда Трампа на посаду, а також вимагає дозволу на удари ракетами Storm Shadow вглиб території РФ, пише The Telegraph.

10:30 На Київщині вночі тривога тривала 9 годин, усі російські цілі знищила ППО, внаслідок падання уламків російських безпілотників пошкоджені десять приватних будинків, гараж, машина, дорожнє полотно, але влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні, повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

271,5% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

108,7% бойових броньованих машин (з них 1,5% за минулий тиждень),

481,2% автомобільної техніки (з них 8,7% за минулий тиждень),

660,6% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),

112,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари, застосувавши чотири ракети, а також 84 авіаудари, скинувши 145 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 107 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новеньке, Журавка, Басівка, Краснопілля Сумської області; Сергіївка, Закітне, Сіверськ, Дронівка, Торецьк, Катеринівка, Петрівка, Костянтинівка, Дружба, Романівка, Мирноград, Курахове, Новодонецьке, Максимівка, Велика Новосілка Донецької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи противника. На Харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки. Ворог активно застосовував авіацію на Лиманському напрямку, ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Зарічне, Лиман та Ямполівка, крім того, загарбники десять разів атакували позиції українських захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Невське, Терни, Новомихайлівка та Серебрянка. На Сіверському напрямку відбито один штурм російських загарбників поблизу Виїмки, до того ж терористи завдали авіаційних ударів по районах Закітного, Дронівки та Сіверська. Активно застосовуючи авіацію на Краматорському напрямку, окупанти атакували три рази у районах Часового Яру. Успіху не мали. За минулу добу на Торецькому напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового. На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки. П’ять разів безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Крім цього, ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах Одрадокам’янка та Веселе. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1950 осіб. Також українські воїни знешкодили 23 танки, 81 бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

09:20 Дональд Трамп призначить держсекретарем сенатора Марко Рубіо з Флориди, віцеголову комітету з питань розвідки та старшого члена комітету з питань міжнародних відносин, пише The New York Times, зазначивши, що Трамп все ще може змінити свою думку в останню хвилину. Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Рубіо голосував за пакет допомоги Україні 2024 року та наполягав на важливості її підтримки та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні, хоча нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо таких питань як війна Росії проти України, заявивши, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і треба його вирішувати.

09:15 Новим радником з нацбезпеки США буде Майк Волтц, конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперацій, пише Reuters. Волтц служив у Національній гвардії в чині полковника, критикував діяльність Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та висловив необхідність для Штатів бути готовими до потенційного конфлікту. Також він критикував адміністрацію чинного президента США Джо Байдена за виведення військ з Афганістану в 2021 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти відкинути російські сили, але в жовтні 2024-го Волтц сказав, що має бути переоцінка цілей Штатів в Україні; у Конгресі Волтц спочатку підтримував законопроєкти з допомогою Україні, і навіть приїздив до Києва в складі конгресових делегацій, але в квітні 2024-го він голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд. При цьому він також заявляв про відсутність стратегії в адміністрації Байдена в питанні російсько-української війни, критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО – вважає, що це б втягнуло США у війну з Росією, і що Україна зараз не здатна зробити внесок в колективну безпеку союзників.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська успішно використовують нещодавнє захоплення Вугледара для досягнення тактично значущих успіхів на південь від Курахового на підтримку російських наступальних операцій, спрямованих на вирівнювання лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області.

• За повідомленнями, російські війська продовжують наступати в районі кордону Донецької та Запорізької областей, і російські наступальні дії на північний захід від Вугледара і на південь від Великої Новосілки можуть почати тиснути на українські позиції у Великій Новосілці.

• Російські війська просуваються на заході Донецької області помірними темпами, але залишається дуже малоймовірним, що російські війська зможуть здійснити швидкий механізований маневр, який міг би успішно оточити українські сили.

• Українські та російські джерела заявили 11 листопада, що пошкодження дамби Курахівського водосховища спричинило обмежене підтоплення прилеглих населених пунктів.

• Українські та російські джерела розійшлися в думках щодо того, хто несе відповідальність за пошкодження дамби, але, за повідомленнями, російські війська завдали удару по дамбі у вересні 2024 року.

• Російські війська могли завдати удару по дамбі, щоб спричинити значні, довготривалі повені на захід від Курахівського водосховища, що могло б полегшити російські зусилля з оточення українських сил на північ і південь від Курахового.

• Речник Кремля Пєсков 11 листопада спростував повідомлення про нещодавню телефонну розмову між президентом Росії Володимиром Путіним і новообраним президентом США Дональдом Трампом.

• Російські регіональні уряди продовжують виділяти значну частину своїх соціальних бюджетів на виплати російським ветеранам, що, ймовірно, є частиною постійних зусиль зі стимулювання російської військової служби.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: