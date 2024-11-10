991-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Вночі (із 20:00) росіяни атакували рекордною кількістю БпЛА, протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей – ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ РФ, мис Чауда ТОТ Криму.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 БпЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Внаслідок атаки окупантів постраждали Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

За минулі сім днів було збито 366 із 616 (43%) запущених по Україні БПЛА, ще 225 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

270,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

108,0% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

478,1% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

658,2% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

111,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 158 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши дві ракети, а також завдав 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 112 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1600 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Харків, Одноробівка, Ветеринарне, Козача Лопань, Бочкове, Охрімівка, Куп’янськ, Новоплатонівка та Загризове Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Терни, Ямполівка, Сіверськ, Дружба, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград, Петрівка, Григорівка, Дальнє, Роздольне, Зелене Поле та Велика Новосілка Донецької області; Темирівка, Таврійське та Мала Токмачка Запорізької області. П’ять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація та ракетні війська Сил оборони, до того ж уражено станцію РЕБ та один інший важливий об’єкт окупантів. На Харківському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Невського, Торського та Білогорівки. Наші підрозділи відбили атаку поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки на Торецькому напрямку. Тридцять дев’ять атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Променя, Лисівки та Григорівки. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки Времівського напрямку. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в напрямку Новоандріївки. Три марних спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 23 штурми позицій українських підрозділів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1350 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 11 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

09:15 Силами та засобами протиповітряної оборони вночі знищено близько 15 російських ударних безпілотників, спрямованих на Київ, у місті руйнувань і потерпілих немає, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Повітряну тривогу оголошували двічі, сумарно вона тривала майже п'ять годин.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні 2024 року російські війська втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і зазнали приблизно 80 тис. втрат живої сили, захопивши приблизно 1500 квадратних кілометрів. Якщо українські війська не зупинять триваючі російські наступальні операції, то російські війська врешті-решт отримають значні оперативні переваги, але російські військові не можуть нескінченно довго зазнавати таких втрат, особливо заради настільки обмежених перемог.

• У ніч з 8 на 9 листопада українські війська завдали ударів з безпілотників по Олексинському хімічному заводу в Тульській області.

• За повідомленнями, російська влада розглядає можливість злиття трьох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефть», «Газпром нафта» та «Лукойл», що, ймовірно, допоможе Росії досягти більш вигідних енергетичних угод із незахідними країнами.

• Російська влада вчора заарештувала колишнього чиновника міністерства оборони Росії за шахрайство.

• Міністерство оборони США 8 листопада заявило, що направить «невелику кількість» американських оборонних підрядників у тилові райони України для ремонту наданого США озброєння і техніки.

• Українські війська нещодавно відновили позиції біля Сіверська та Покровська, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної, Покровська та Курахового.

• Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив 9 листопада, що за оцінками української розвідки у 2025 році Росія зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського Союзу разом узяті, якщо ЄС не запровадить додаткових заходів, таких як санкції, проти російської оборонно-промислової бази.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: