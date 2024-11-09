990-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

270,4% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

107,8% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

476,0% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

657,2% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

111,8% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 82 авіаудари, скинувши 137 КАБ. Крім цього, здійснив 4345 обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1333 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Водолаги, Стецьківка, Хотінь, Журавка, Краснопілля, Новослобідське, Сваркове, Біловоди Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Ківшарівка, Новоосинове, Богуславка Харківської області; Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Зоряне, Балаган, Олександропіль, Курахове, Велика Новосілка, Ясна Поляна, Сухі Яли Донецької області; Лобкове, Новодарівка Запорізької області; Українка, Михайлівка, Одрадокам’янка, Токарівка, Понятівка Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів та два командних пункти російських загарбників. Застосовуючи бомбардувальну авіацію на Харківському напрямку, ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Бондарного. На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив десять атак неподалік населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Новоандріївки та Новоданилівки. За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог тричі без успіху атакував позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 66 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

09:35 В Одесі в результаті ворожої повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе вночі були пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі та склади, повідомили в міській раді. Одна людина загинула, ще 13 поранено.

09:30 Внаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ по Харкову в ніч на суботу, пошкоджено одну з найбільш завантажених міських трас, повідомив міський голова Ігор Терехов. Пошкоджено дорожні покриття, контактні лінії тролейбуса і мережу вуличного освітлення. Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція і трохи пошкоджено іншу. Незначних пошкоджень зазнав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет.

09:20 Вночі (із 21:00) росіяни атакували із районів Приморсько-Ахтарська та Орла РФ 51 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з епіцентром удару – Одещина. Станом на 08:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

За минулі сім днів було збито 370 із 567 (65%) запущених по Україні БПЛА, ще 176 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп буде прислухатися до інтересів та уподобань Кремля, не пропонуючи натомість жодних поступок чи вигод.

• Запропонований Путіним «новий світовий порядок» наголошує на взаємопов'язаній міжнародній системі без великих держав або блоків безпеки, але дії Кремля суперечать і підривають запропоновані ним ідеали і принципи.

• Путін також визнав, що Росія має справу з серйозним дефіцитом робочої сили і значною мірою покладається на мігрантів у розв'язанні цієї проблеми.

• Путін подвоїв інформаційну операцію, неправдиво стверджуючи, що Україна порушила свій нейтральний статус, намагаючись виправдати незаконне і неспровоковане вторгнення Росії в Україну.

• Путін під час свого виступу у Валдайському клубі 7 листопада, зокрема, намагався применшити важливість відносин Росії з Північною Кореєю, ймовірно, намагаючись зберегти якусь видимість відносин з Південною Кореєю і перешкодити південнокорейській підтримці України.

• Кремль продовжує розбудовувати відносини з Венесуелою як засіб консолідації та розширення свого впливу в Західній півкулі.

• Український Генеральний штаб повідомив 8 листопада, що лише у жовтні 2024 року українські сили зафіксували 323 випадки використання російськими військами боєприпасів, споряджених хімічними речовинами, забороненими Конвенцією про заборону хімічної зброї.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед на півночі Новоіванівки Курської області.

• Регіональна російська влада продовжує сприяти розширенню новостворених регіональних формувань територіальної оборони, приділяючи особливу увагу залученню до них жінок.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: