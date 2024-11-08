989-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:10 Україна повернула тіла 563 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема вдалося репатріювати військових, що загинули на Донецькому і Запорізького напрямках. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території Росії.

14:35 Лідери ЄС обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Посадовці обговорювали бажання Трампа перекласти фінансовий тягар на Європу, втім, як зазначає видання, ніщо в початкових розмовах не вказує на радикальну зміну курсу.

14:00 Традиційний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Протягом жовтня 2024 року Росією було запущено проти України близько двох тисяч БПЛА-камікадзе, що приблизно на 700 одиниць більше, ніж у вересні, ця кількість значно зростає вже третій місяць поспіль. • Завдяки постійним російським інвестиціям у низку БПЛА, диверсифікації поставок і розширенню пускових майданчиків, кількість пусків постійно зростає з середини 2024 року. • Протягом першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів. Оскільки пускові майданчики досить прості і їх легко відновити в разі потреби, якщо виробництво залишатиметься безперешкодним, основним обмежувальним чинником для російських операцій з використанням БПЛА, найімовірніше, є людські ресурси відносно пускових потужностей. Цілком ймовірно, що високі показники, які спостерігались у вересні і жовтні до цього часу, стануть нормою.

13:50 Тривала війна та значний дефіцит електроенергії зумовлюватимуть продовження зовнішньої міграції, Україну цього року залишать 500 тисяч осіб, спрогнозував Національний банк України в жовтневому "Інфляційному звіті".

13:10 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заклик народного депутата Євгена Шевченка розпочати переговори з Росією:

"Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів і майбутнього країни. Якщо в їхніх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах рф. План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості"

12:25 У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили свою причетність до атаки безпілотників на російський нафтопереробний завод "Роснефти" у Саратові у ніч проти 8 листопада.

12:20 Україна отримає для випробувань ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology, і перші зразки для тестів надійдуть до кінця 2024 року, повідомили в Міністерстві оборони України. Ракети призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

11:30 Російські війська в жовтні 323 рази застосували спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, в бойових діях проти Сил оборони України, 4613 - з початку повномасштабного вторгнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ

11:10 Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 5% вищим, ніж вчора, повідомили в Укренерго. Причини — зниження температури повітря та хмарна погода у більшості регіонів України, крім південних, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових СЕС. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на тому ж рівні, що й попереднього дня.

10:20 Вночі (із 18:00) росіяни завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел РФ, Чауда ТОТ Криму. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Станом на 09:00 підтверджено збиття всіх 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один – у повітряному просторі України. Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

270,2% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

107,6% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

474,9% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),

656,5% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

111,8% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 128 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження майже 1,5 тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів, із них 100 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Юнаківка, Краснопілля, Миропілля, Водолаги, Журавка, Басівка, Цапівка, Козача Лопань, Охрімівка, Вовчанськ, Висока Яруга, Нововодяне, Терни, Торське, Ямпіль, Єлизаветівка, Рівне, Торецьк, Курахове, Дальнє, Антонівка, Велика Новосілка, Новодарівка, Темирівка, Новопіль, Білогір’я, Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили два пункти управління та дві артилерійські системи. В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося три ворожі штурми позицій наших захисників. На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової. Ворог атакував 17 разів, в деяких випадках за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки. На Сіверському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальні дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів. На Оріхівському напрямку ворог штурмових (наступальних) дій не проводив, проте активно задіював авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 28 авіаційних ударів, скинув 41 КАБ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:30 Вночі росіяни атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок падіння уламків поранень зазнали 4 людини, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

09:25 Вночі в Одеській області через масовану атаку безпілотників одна людина загинула і дев'ятеро поранених, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. В приватному секторі пошкоджено житлові будинки, в двох спалахнула пожежа, пошкоджено будівлю навчального закладу.

09:20 Кількість загиблих внаслідок вчорашнього авіаудару по Запоріжжю зросла до восьми, постраждало 42 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Одна з керованих авіабомб, скинутих вночі росіянами на Харків, вдарила по 12-поверховому житловому будинку в Салтівському районі, зруйновано кілька поверхів, відомо про 24 постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін намагається сформувати зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на своїх умовах.

• Нещодавня невдала атака російських військ на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки викликала обурення деяких російських ультранаціоналістичних мілблогерів з приводу невдач російського командування і поширеної в російській військовій культурі практики перебільшення успіхів на полі бою.

• Нещодавно повідомлялося про загибель командира російської бригади та командира снайперського взводу в боях на Курахівському та Часів Ярському напрямках.

• Українська влада продовжує повідомляти про систематичні страти українських військовополонених росіянами, відзначаючи явне збільшення кількості таких страт у 2024 році.

• За повідомленнями, українські удари по Росії та західні санкції підривають російську енергетичну галузь.

• За повідомленнями, російська влада створює фейкові небойові добровольчі батальйони в окупованій Україні й об'єднує їх з наявними "козацькими" організаціями під керівництвом окупаційних адміністрацій.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: