987-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Станом на 9:30 його рівень був на 4,4% вищим, ніж вчора, повідомили в Укренерго. Причина – більш хмарна, порівняно із попереднім днем, погода у частині регіонів України та, відповідно, нижча ефективність побутових сонячних електростанцій. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований ввечері – на 2,7% вищим, ніж попереднього у понеділок.

10:10 Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США:

Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

10:05 Дональд Трамп оголосив про перемогу у президентських виборах, а також про більшість республіканців у Сенаті та очікувану більшість в Палаті представників.

10:00 Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський зробив заяву стосовно доцільності Курської операції:

У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої “буферної зони” на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717. За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки. Зараз росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території. За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців.

09:55 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

269,7% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

107,2% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

472,2% автомобільної техніки (з них 7,3% за минулий тиждень),

654,7% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

111,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 142 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1370 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів, з них 79 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Біловоди, Попівка, Заруцьке, Кияниця Сумської області; Питомник, Козача Лопань, Бочкове, Байрак, Петропавлівка, Пристін Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Терни, Часів Яр, Ступочки, Торецьк, Костянтинівка, Дружба, Петрівка, Суха Балка, Олександропіль, Валентинівка Донецької області; Новодар’ївка, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві наземні станції управління БпЛа, один пункт управління та один польовий склад боєприпасів загарбників. На Харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію. На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки. За підтримки авіації, окупанти двічі атакували у районах Білогорівки на Краматорському напрямку. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив дві атаки неподалік Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 56 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. На Времівському напрямку противник здійснив десять штурмів наших позицій в районі Костянтинопольського, Роздольного та Трудового. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував штурмову авіацію в районі населеного пункту Білогір’я. На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Оріхова. На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили три спроби російських загарбників просунутися вперед, отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат відійшли. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:15 Вночі (з 20:00) росіяни завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по Україні 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел РФ, Чауда – ТОТ Криму.

Станом на 07:30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України.

За минулі сім днів було збито 289 із 480 (60%) запущених по Україні БПЛА, ще 176 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Перші північнокорейські війська, ймовірно, офіційно вступили в бойові дії проти українських військ у Курській області.

• Кремль призначив першого в історії учасника програми «Час героїв» на посаду федерального рівня, продовжуючи свої зусилля з призначення на державні посади ветеранів війни та створення довгострокових умов для мілітаризації російських органів влади від місцевого до федерального рівня.

• Росія вчора запустила на орбіту два супутники іранського виробництва за допомогою російської ракети-носія, продовжуючи тенденцію двостороннього російсько-іранського співробітництва в космічній сфері.

• Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на південь від Часів Яру.

• Російські військові намагаються утримати достатню кількість якісного особового складу в традиційно елітних військах.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: