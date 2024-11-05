986-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

269,5% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

107,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

471,3% автомобільної техніки (з них 7,3% за минулий тиждень),

654,0% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

111,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 11 авіаударів, зокрема, скинув 18 КАБ. Крім цього, здійснив 2640 обстрілів, з них 95 - з реактивних систем залпового вогню, а також, використав для ураження 763 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Калинове, Курахове, Дальнє, Таврійське, Мала Токмачка та Миколаївка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу російських загарбників. Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутись уперед в районах Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського. На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру та Ступочок. Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом доби окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, на даний час точиться один бій поблизу Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе. Напруженою ситуація була на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 84 атаки позицій у напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка. На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки. На Оріхівському напрямку наші війська зупинили шість ворожих атак в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова. На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області, за минулу добу ворог здійснив 127 артилерійських обстрілів населених пунктів. Наші захисникт завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 43 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, два засоби ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 41 автомобіль окупантів.

09:35 Вночі (з 20:00) росіяни завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію (разом – 100%).

За минулі сім днів було збито 244 із 431 (57%) запущених по Україні БПЛА, ще 173 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:30 Вночі російські війська вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова, повідомив харківський голова Ігор Терехов. Постраждали двоє людей і приватні та багатоповерхові будинки.

09:25 Росіяни не припиняють нічні масовані атаки Київщини ударними дронами, нині вночі тривога тривала майже 10 годин, ворожі цілі знищені, повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко. Постраждалих серед населення і влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські та прокремлівські актори вчора розпочали інформаційну операцію з дискредитації перемоги чинного президента Молдови Майї Санду на президентських виборах.

• Грузинське громадянське суспільство і опозиція вчора відновили мирні демонстрації проти парламентських виборів 26 жовтня, що викликали великі суперечки, закликаючи до продовження опору і подальшого розслідування масштабних порушень під час голосування.

• Проєкт Радіо Свобода «Система» вчора опублікував розслідування, в якому детально викладені початкові вимоги Росії щодо повної капітуляції України до 2022 року, що ще раз підтверджує давню оцінку ISW, що Росія ніколи не була готова до добросовісних переговорів з Україною на будь-яких умовах, окрім її власних.

• За повідомленнями, російські безпілотники та ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі влітку 2024 року суттєво вплинули на потужність української електрогенерації порівняно з березнем 2024 року, хоча незрозуміло, чи змогла Росія завдати значної подальшої шкоди українській енергосистемі після цього.

• Нагороджений Кремлем засновник і директор відомого телеграм-каналу та соціального медіа-проєкту Rybar намагався неправдиво представити себе в західних медіа як некремлівського актора і підтвердив зусилля Кремля зі створення «медіа-шкіл» за кордоном.

• Російська влада позавчора заарештувала заступника начальника тилу росгвардії генерал-майора Мірзу Мірзаєва за хабарництво.

• Українські війська просунулися вперед у Харківській області, а російські - у Куп'янському, Кремінському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках.

• Міністерство оборони Росії продовжує спроби сформувати кадри лояльних військових журналістів, намагаючись контролювати про-військовий російський інформаційний простір і централізувати контроль над висвітленням війни в Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: