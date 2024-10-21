Мая Санду лідирує на президентських перегонах.

Більшість молдован проголосували проти внесення до Конституції пункту про прагнення країни до ЄУ.

У Молдові в неділю, 20 жовтня, відбувся перший тур президентських виборів, а також референдум щодо внесення до Конституції пункту про прагнення країни до Європейської Унії. Згідно з попередніми результатами, чинна глава держави Мая Санду впевнено лідирує у виборах. Про це повідомив молдовський інформаційний портал Noi.md.

Згідно з останньою оприлюдненою Центральною виборчою комісією інформацією, після опрацювання 67,51% від загальної кількості бюлетенів, за Маю Санду проголсувало 36,09 відсотка молдован, які взяли участь у виборах.

На другому місці, як і очікувалося, опинився офіційно незалежний, але підтримуваний Соціалістичною партією колишній генпрокурор Александр Стояноґло. За нього проголосували 29,16% виборців.

На третій позиції – колишній мер міста Бєльце, лідер популістської «Нашої партії» Ренато Усатий. Його підтримали 14,28% виборців.

Четверте місце зайняла колишня башканка (губернаторка) традиційно проросійської автономної Гагаузії Ірина Влаг. Її результат – 5,97%.

Таким чином президент визначиться у другому турі виборів, в якому візьмуть участь Мая Санду і Александр Стояноґло. Попередні соціологічні дослідження визначали чинну президентку як впевнену фаворитку цього двобою.

Щодо референдуму, то попередні результати вказують на те, що більшість молдован відповіли на запитання щодо Євроунії негативно.