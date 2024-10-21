Мая Санду лідирує на президентських перегонах.

Більшість молдован проголосували проти внесення до Конституції пункту про прагнення країни до ЄУ.

 

 

У Молдові в неділю, 20 жовтня, відбувся перший тур президентських виборів, а також референдум щодо внесення до Конституції пункту про прагнення країни до Європейської Унії. Згідно з попередніми результатами, чинна глава держави Мая Санду впевнено лідирує у виборах. Про це повідомив молдовський інформаційний портал Noi.md.

 

Згідно з останньою оприлюдненою Центральною виборчою комісією інформацією, після опрацювання 67,51% від загальної кількості бюлетенів, за Маю Санду проголсувало 36,09 відсотка молдован, які взяли участь у виборах.

 

На другому місці, як і очікувалося, опинився офіційно незалежний, але підтримуваний Соціалістичною партією колишній генпрокурор Александр Стояноґло. За нього проголосували 29,16% виборців.

 

На третій позиції – колишній мер міста Бєльце, лідер популістської «Нашої партії» Ренато Усатий. Його підтримали 14,28% виборців.

 

Четверте місце зайняла колишня башканка (губернаторка) традиційно проросійської автономної Гагаузії Ірина Влаг. Її результат – 5,97%.

 

Таким чином президент визначиться у другому турі виборів, в якому візьмуть участь Мая Санду і Александр Стояноґло. Попередні соціологічні дослідження визначали чинну президентку як впевнену фаворитку цього двобою.

 

Щодо референдуму, то попередні результати вказують на те, що більшість молдован відповіли на запитання щодо Євроунії негативно.

21.10.2024

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